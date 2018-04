Már 24 milliót kapott az Együtt

A pártnak eddig több mint 1800-an segítettek, mintegy 24 millió forintot gyűjtöttek össze, és most is percenként érkeznek felajánlások. A felszámolás alatt álló kispártnak az egyéni választókerületi kampányra kapott támogatást nem kell visszafizetnie, de így is még 150 millió forinttal tartoznak az államnak.

