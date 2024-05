Már 2019-ben is külföldről pénzelték Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát + videó

Bebizonyosodott, hogy a baloldal kampányát külföldről finanszírozták. Emlékezhetünk Karácsony Gergely adományládikás hazugság sztorijára és most kiderült, hogy már 2019-ben az önkormányzati választásokon is kaptak külföldről pénzt. A baloldal mindig is külföldi érdekek szerint dolgozott, a külföldi érdekeket szolgálta, nem véletlen, hogy most is háborúpárti kampányt folytatnak, úgy táncolnak, ahogy a külföldi megrendelő fütyül. Szerintem megengedhetetlen, hogy a belpolitikai választásokban külföldről avatkozzanak be, hiszen akkor azok, akik külföldről kapják a pénzt nem a magyar érdekeket, hanem a külföldi érdekeket szolgálják – mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Wintermantel Zsolt szerint nem véletlen, hogy most is háborúpárti kampányt folytatnak, úgy táncolnak, ahogy a külföldi megrendelő fütyül.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Megint lebukott Magyar Péter + videó „Nem kell mindent elhinni, amit a propaganda mond” – nyilatkozta nemrég Magyar Péter egy riporternek, aki arról kérdezte, hogy szerinte nem ellentmondásos-e, hogy miközben kritizálja a kormányt és a jobboldali üzletembereket, aközben legutóbb Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó egyik cégénél próbált munkát szerezni. Ostrom alatt Harkiv + videó Új frontot nyitottak az oroszok a háborúban, amikor páncélos szárazföldi támadást indítottak pénteken Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv közelében. Szakértők szerint Harkiv eleste súlyos katonai és politikai veszteséget jelentene az ukrán vezetés számára. A háború elején az oroszok már megpróbálták egyszer bevenni a várost, sikertelenül.