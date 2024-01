Már 16 százalékos Vitézy Dávid támogatottsága + videó

Megosztás itt:

Riporter: Döntött már arról, hogy indul a főpolgármesteri tisztségért?

Vitézy Dávid: Nem!

Korábban így nyilatkozott Vitézy Dávid arra a kérdésre válaszolva, hogy elindul-e a főpolgármesteri pozícióért. A Napi Aktuális című műsorunkban meg is indokolta, hogy miért.

Ez egy nagyon felelősségteljes döntés, és ez talán abból is látszik, hogy én elég átgondoltan igyekszem megnyilvánulni és döntéseket hozni, és most is ebben a folyamatban vagyok. Nem a pozíciók, meg a különböző politikai szerepek érdekelnek ebben a kérdésben, hanem az, hogy a különböző szakpolitikai kérdéseket körbejárjam különböző szakemberekkel, és olyan szakterületeken amikhez én kevésbé értek mint a közlekedéshez vagy a városfejlesztéshez, és ezt követően fogom meghozni a döntésemet ebben az ügyben.

A volt közlekedési államtitkár indulását az LMP szívesen támogatná. Vitézy Dávid pedig – bár azóta sem döntött – egyre népszerűbb. Egy részben fiktív indulókra alapozott közvélemény-kutatás szerint így is 16 százalékon áll a főpolgármesteri versenyben.

Átvándorolhatnak szavazók Karácsony Gergelytől Vitézy Dávidhoz – Deák Dániel, a XXI. Század vezető elemzője szerint ez azért is lehetséges, mert a jelenlegi főpolgármester egyre több hibát vét, és már a saját szavazói is elpártolnak tőle.

A közlekedési szakember legszűkebb környezete szerint Vitézy Dávid bejelentése csak azután esedékes, hogy a Fidesz már megnevezte a saját jelöltjét, ami információk szerint márciusban várható.