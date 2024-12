Manipulált hangfelvételekről beszélt korábban Magyar Péter, de nem is tagadta a hiteles mondatokat + videó

Megosztás itt:

Lehallgatási botrányról beszélt még ősszel a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter azt is állította, hogy mesterséges intelligenciával gyártanak lejárató felvételeket róla. Arról is beszélt, hogy lakása,irodája és az autója is be van technikázva, bár ezt nem tudta bizonyítani. Emellett a korábban nyilvánosságra került hangfelvételekről is azt nyilatkozta manipuláltak.

Híradónk kereste a Tisza Párt sajtóosztályát azzal kapcsolatban, hogy november óta történt-e vizsgálat a párt irodájában és a politikus lakásán, valamint, hogy mikor tervezik nyilvánosságra hozni azt a szerintük mesterségesen létrehozott felvételt, amin Magyar Péter és Radnai Márk hallható.

Magyar Péterék azonban érdemi válaszokat nem adtak. Helyette ismét vádaskodni kezdtek. Azt állították: a HírTV már a kérdéseivel is valótlanságot állít és rágalmaz.