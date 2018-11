Manipuláció vagy leleplezés?

A Csörtében ma Farkas Örs politológus, Böcskei Balázs politikai elemző, Lánczi Tamás politikai tanácsadó, valamint Szakonyi Péter a napi.hu szerkesztője beszégettek. Elsőként a Szávay-ügy került terítékre, de Jakab István "lókupecezése" kapcsán a Jobbik egészének állapotára is kitértek az elemzők, de szóba került az új médiaholding

Szávay tagad, de mégis lemondott minden parlamenti tisztségéről. Lánczi Tamás szerint érdekes módon épp a szocialista Zuschlag János teremt precedenst a valós antiszemita viccelődés és annak valós politikai következményei számára. Böcskei Balázs szerint azonban rögtön fake news-zal indult a műsor, hisz állítólag az ellenzéki sajtó úgy hallgat, mint a Népszabadságba csomagolt tükörponty ezzel szemben az igazság az, hogy az Indexnél a Szávay-ügy betűtípusa is vastagabbra és nagyobbra volt szedve , mint bármelyik másik híré, sőt a Népszava belpolitikai rovatában is kiemelt helyet kapott az ügy.

Lánczi Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki narratíva eleve Szávay cáfolatán alapszik, és arra élezik ki a hírt, miszerint nem történt verekedés. Böcskei szerint ez azonban kicsit túlfeszített lényeglátás, hisz a mondat önmagában vállalhatatlan, és úgy tűnik a következményei is meglesznek. Szakonyi Péter szerint egyszerűen a reakciók, a történet felfogható úgy is, hogy a Jobbik megtisztulása fokozatosan megy végbe, de ellenpéldaként a vak komondor esetét hozta fel, ahol a valós, bizonyított asszonyverésnek semmi politikai következménye nem lett, az említett polgármester tisztségére újraindult, és meg is választották.