Mandiner: Jakab Péter Félremagyarázza a tiszaújvárosi helyzetet

35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5133 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 611 fő, 3692-en pedig már meggyógyultak. A koronavírus behurcolását a leghatékonyabban határintézkedésekkel lehet megakadályozni - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Soros-alapítványoknak nyert uniós pénzt Pikó András - erről ír a Magyar Nemzet. A napilap beszámolójában kifejti, hogy a Rosa Parks és a Partners Hungary Alapítvány 90 millió forintos támogatáshoz jutott a józsefvárosi polgármester segítségével. Számos összefonódás van a külföldről finanszírozott civilszervezetek és a magyarországi ellenzék között – jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltána Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Századvég jogi szakértője szerint nyílt titok, hogy a külföldről pénzelt civilek a 2022-es választások befolyásolására készülnek és a veszély reális a nemzeti keresztény jobboldali kormány számára. A Fidesz megfellebbezte, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elindulhasson az időközi országgyűlési választáson Borsod 6-os választókörzetében - közölte a Facebook-oldalán Jakab Péter. Valótlanságot állított Jakab Péter, amikor közösségi oldalán azt posztolta: a Fidesz kizáratná az ellenzéket a szerencsi időközi választásból - írja a Mandiner. A Momentum már az óvodákban bevezetné az LMBTQ-propagandát. A balliberális párt blogján megjelent írás ugyanis azt szorgalmazza, hogy a magyar óvodákban tanítsanak gender ideológiai alapú meséket, az iskolákban pedig legyen érzékenyítés. A tennivaló még sok, de az eredmények már látszanak - írta a KDNP alelnöke Ami a baloldal számára láthatatlan: csökkent az elkerülhető halálozások aránya Magyarországon című közleményében. Magyarország az elmúlt tíz évben visszaszerezte pénzügyi szuverenitását, amihez elengedhetetlen volt a feketegazdaság letörése, az abból származó tíz- és százmilliárdos állami pluszbevétel - nyilatkozta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Egy évvel a falusi csok bevezetése után kilencszáz olyan kistelepülésen indult újra a népesség növekedése, ahol korábban lélekszámcsökkenés volt tapasztalható – közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Összességében több mint egyhavi fizetésnek megfelelő összeggel emelkedik 2021 júliusától a hat hónapon át járó csecsemőgondozási díj - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Tavalyhoz képest újabb 160 ezerrel bővült azoknak a diákoknak a köre, akiknek nem kell fizetniük a könyvcsomagokért. A jövőben is lehet online nyelvvizsgát tenni az erre alkalmas vizsgaközpontokban – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nemcsak az üzletekben, hanem a raktártól a gyártóig mindenütt ellenőrizhet a fogyasztóvédelem - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Magyarország népesedéspolitikáját dicsérte Matteo Salvini, a Liga vezetője a Comunione e Liberazione olasz katolikus mozgalom Riminiben zajló találkozóján. Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében. Szvjatlana Cihanouszkaja, az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás ellenzéki jelöltje nem indul ismét az elnöki posztért, ha hazájában új voksolást tartanak - derül ki a politikus által adott interjúból. Már 22,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 799 ezer, a gyógyultaké 14,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta az egészségügyi miniszter. Egy nap alatt 265-tel nőtt a fertőzöttek száma. Öt hónap után hétfőn újranyitnak a mozik és a színházak Szerbiában, a kötelező elővigyázatossági intézkedéseket azonban továbbra is be kell tartani. A nyugat-balkáni térség többi országában továbbra is zárva tartanak a kulturális intézmények. Csehországban pénteken, első ízben az ötszázat is meghaladta a napi megbetegedések száma. Olaszországban 24 óra alatt több mint 900-zal emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. A Franciaországból az Egyesült Királyságba érkezőknek önbevalláson alapuló nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy nem szenvednek az új típusú koronavírus okozta megbetegedés tüneteitől és a megelőző 14 napban nem találkoztak fertőzöttel. Nagy-Britanniában továbbra is ezer fölött van a napi új fertőzöttek száma. Törökországban pénteken 15 százalékkal, az előző napi 1412-ről 1203-ra esett vissza a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma. Az azonosított koronavírusos esetek rekord napi növekedését jelentette szombaton India, amivel hárommillió közelébe került az eddigi összes fertőzött száma az 1,35 milliárd lakosú dél-ázsiai országban. Az Egyesült Államoknak nincs joga visszaállítani az Irán elleni ENSZ-szankciókat, hiszen kilépett az Iránnal megkötött 2015-ös hathatalmi nukleáris megállapodásból, és nem teljesítette a kötelezettségeit - közölte az orosz külügyminisztérium. Az Irán elleni szankciók ügyében Európa az ajatollahok mellé állt - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsában elutasították az Irán ellen újra bevezetendő szankciókra tett amerikai javaslatot. Washington felfüggesztett minden katonai segélyt a nyugat-afrikai Malinak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Száhel-övezetért felelős különmegbízottja. Vádat emeltek az Egyesült Államokban egy amerikai katona ellen, aki katonai titkokat adott át az orosz hírszerzésnek arról, hogy az egysége milyen tevékenységeket végez korábbi szovjet tagköztársaságokban. Elnökké választása esetén teljesen lezárná az Egyesült Államokat és gazdaságát a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje. Megérkezett Berlinbe az a repülőgép, amely a szibériai Omszkból Németországba szállította Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust - derült ki légiforgalmi oldalak adataiból, és erről számoltak be Navalnij támogatói is. Elfogták egy csaknem tizenegy évvel ezelőtti érdi gyilkosság feltételezett elkövetőjét Svédországban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Szeptember 4-ig elmaradnak a Vígszínház és a Pesti Színház előadásai, mert egy külsős művész koronavírus-tesztje pozitív lett. Hat személygépkocsi ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halásztelek külterületén - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Héttől mintegy másfél hónapon keresztül pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vasútvonalon, mert több szakaszon is felújítják a pályát - közölte a Mávinform. Késésekre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon, mert leszakadt a felsővezeték - tájékoztatott a Mávinform. Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában legyőzte a spanyol Pedro Martínezt. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - ZTE FC 1:1; MTK Budapest - Budapest Honvéd 3:1 A Sevilla fordulatos mérkőzésen 3:2-re legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Európa-liga döntőjében.