Makray Katalin szerint politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet + videó

Egy ládába zárják és bottal agyonverik Schmidt Máriát Pintér Béla Kabuki című darabjában. A Mandiner információi szerint a budapesti Átrium színházban futó előadáson a Schanda Vera nevű, a Terror Háza Múzeum igazgatójára hasonlító szerepelőt egy férfiszínész alakítja, ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.

Az előadást pedig egy olyan színházi társulat vitte színpadra, amelyiket Nagy Ervin javaslatára támogat a Fővárosi Önkormányzat. Magyar Péter színésze közösségi oldalán úgy reagált: az előadást nem látta, de november 7-én bepótolja, és majd akkor választ ad a kérdésekre.

A Női Digitális Polgári Körök alapítói és nagykövetei is kiállnak Schmidt Mária mellett. Makray Katalin hangsúlyozta: politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet.