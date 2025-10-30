Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Makray Katalin szerint politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet + videó

2025. október 30., csütörtök 19:07 | HírTV
kiállás gyűlöletkeltés Schmidt Mária

A Női Digitális Polgári Körök alapítói és nagykövetei is kiállnak Schmidt Mária mellett, miután a budapesti Átrium színház Kabuki című darabjában a Terror Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Makray Katalin kijelentette: politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet.

  • Makray Katalin szerint politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet + videó

Egy ládába zárják és bottal agyonverik Schmidt Máriát Pintér Béla Kabuki című darabjában. A Mandiner információi szerint a budapesti Átrium színházban futó előadáson a Schanda Vera nevű, a Terror Háza Múzeum igazgatójára hasonlító szerepelőt egy férfiszínész alakítja, ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.

Az előadást pedig egy olyan színházi társulat vitte színpadra, amelyiket Nagy Ervin javaslatára támogat a Fővárosi Önkormányzat. Magyar Péter színésze közösségi oldalán úgy reagált: az előadást nem látta, de november 7-én bepótolja, és majd akkor választ ad a kérdésekre.

A Női Digitális Polgári Körök alapítói és nagykövetei is kiállnak Schmidt Mária mellett. Makray Katalin hangsúlyozta: politikai megfontolásból gyűlöletkeltésre nem használhatjuk a művészetet.

További híreink

Tombol a járvány a szomszédban, már a hadsereget is bevetették

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

Kiderült, pontosan miért utazott Süllős Gyula a gyermekeivel Kenyába

Medvegyev fenyegetése sokkolta Európát, elpusztítanák az uniós országot

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik kilóg a Liverpoolból – nem a rossz irányba

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

További híreink

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Rendkívüli időpont: Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart!

Magyar Péterék két ciklusra készülnének, ami fájdalmas lenne a magyar emberek és Magyarország számára + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
5
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
6
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
7
Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója
8
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
9
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája
10
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó

Legfrissebb híreink

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

 A 14. havi nyugdíj bevezetésének rendjén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor emellett arról is beszámolt, hogy a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, valamint az árrésstopot is kiterjesztik további 14 élelmiszertermékre.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

 Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!