Makovecz Imre a 2010-es választások előtt: Orbán zsarolható

– Külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének Magyarországon, a kormány viszont nem zsarolható, függetlenek vagyunk – fogalmazott Orbán Viktor a Magyar Idők szerint a Fidesz visegrádi frakcióülésén. A kormányfő eszerint azt részletezte, hogy a többi közt a német kézben lévő sajtó egy részének nemzeti kézbe vételével szűnt meg a kormány zsarolhatósága.

Ám a 2010-es kormányváltás előtt Orbán Viktor barátjának, a Fideszt választási kampányokban is támogató Makovecz Imrének a véleménye más volt. A neves építész az akkor még országgyűlési képviselő Babák Mihállyal közösen tartott lakossági fórumot. Ezen a többi közt az elszámoltatás szükségességét hangsúlyozta, de hozzátette, az Orbán-kabinet ezt nem meri majd megtenni.

– De ezt nem meri megcsinálni. Mér' me' mér!? Mert zsarolható ő is. Nem a családjával – fogalmazott Makovecz Imre.

Nemigen emlékszik a fórumon elhangzottakra Babák Mihály.

A Célpont kérdésére Szarvas fideszes polgármestere álhírt emlegetett, szerinte Makovecz Imre nem mondott olyat, hogy Orbán Viktor zsarolható lenne.

- Én nem hiszem, hogy ilyen elhangzott, megmondom őszintén.

- De ők még barátságban is voltak, tehát nem csak szakmailag tisztelték egymást.

- Persze, igen, igen, igen.Úgyhogy nem tudom, hogy ilyen valaha is elhangzott volna. Nem hiszem.

- Elhangzott, van egy felvételünk erről.

- Hát nézze, megeshet.... Megeshet, hogy valami nem úgy történt, ahogy szerette volna, ez nálam is előfordult – nyilatkozta a polgármester.

Babák Mihály hozzátette: azért sem akarja kommentálni az építész szavait, mert mind Makovecz Imrét mind Orbán Viktort nagyra becsüli a teljesítményük miatt.

Egyelőre nem kommentálja az Orbán Viktor zsarolhatóságáról szóló felvételt a Fidesz. A párt frakció-szóvivője a Hír TV kérdésére későbbre ígért állásfoglalást.

„Nem láttuk ezt a felvételt. Nyilván meg fogjuk nézni, és akkor utána elmondom a véleményemet róla. Egy dolgot kérek Önöktől, hogy Makovecz Imre emlékét semmiképpen ne gyalázzák meg, sajnos már évekkel ezelőtt távozott az élők sorából” – mondta Halász.

A teljes riportot Célpont című műsorunkban láthatják péntek este fél 9-től.