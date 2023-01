Májusban ismét megrendezik Budapesten a CPAC Hungary-konferenciát

Megosztás itt:

Mint írták, a május 4-én és 5-én tartandó CPACHungary főszónokának a szervezők ebben az évben is Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel, az esemény mottója: „Együtt erő vagyunk!".

Az Alapjogokért Központ felidézte, hogy a CPAC eredetileg az 1970-es évek óta az amerikai jobboldal éves nagygyűlése, az első európai fórumot tavaly szervezte meg az Alapjogokért Központ Budapesten. Az akkor az „Isten, haza, család” értékvilágára összpontosító, több mint 1500 embert – köztük közel 200 külföldi döntéshozót, újságírót, influenszert – megmozgató rendezvény óriási érdeklődést váltott ki: "szövetségeseinkkel még szorosabb barátságot sikerült kialakítani, a balliberális oldal pedig hisztériarohamban tört ki" - olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették, hogy a központ partnere, az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) által útjára indított CPAC "egyébként is zászlóshajója a jobboldali erők építkezésének", az idei CPACHungary fókuszában pedig - mint fogalmaztak - "a liberálisok rémálma, a nemzeti erők nemzetközi összerendeződése fog állni". Emlékeztettek arra is, hogy Orbán Viktor a tavalyi rendezvényen elmondta a "konzervatív sikerrecept" 12 pontját, a többi között azt is, miszerint "a saját szabályaink szerint kell játszanunk, barátokat kell keresnünk és közösséget kell építenünk".

A bejegyzés szerint a magyar jobboldal ebben a folyamatban pedig szellemi és politikai motorként tud működni.

Fotó: MTI/Benkő Vivien Cher

MTI