Május 8-án a Jobbik is demonstrál

Miskolcon Jakab Péter, a Jobbik jelöltje kért új szavazást, miután a helyi választási bizottság határidőn túl állapította meg a végeredményt, amivel szerinte törvényt sértett. Jakab mindössze 127 szavazattal maradt alul a fideszes Csöbör Katalinnal szemben.

A Jobbik szóvivője Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: mivel nincs fellebbezési lehetőség, a budapesti tüntetéssel egy időben, május 8-ára demonstrációt szerveznek a demokráciáért.

„A kúria döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség, jogorvoslat, nincs. Én, amikor miskolci jelöltként kampányoltam azt ígértem a miskolciaknak, hogy elmegyek a falig, ha kell a falon túl is ezért a városért. Most azt látni kell, hogy a jogi fal az a Kúriánál húzódik, a Kúrián túl pedig már csak egyvalami maradt, az utca. Éppen ezért az utcára fogjuk hívni a miskolciakat, arra kérünk minden miskolci választópolgárt és a borsodiakat is, hogy május 8-án azok, akik nem tudnak Budapestre jönni, vagy nem akarnak itt tüntetni, ők jöjjenek el Miskolcra. És május 8-án délután 6 órakor tüntessünk együtt a sajtó szabadságáért, a demokráciáért és a választások tisztaságáért” – mondta a Hír TV-ben a Jobbik szóvivője.

Aznap van Kossuth téri tüntetés is

A közmédia felszabadításáért indítanak petíciót és az új országgyűlés megalakulásának napján, azaz május 8-án újra demonstrálnak – jelentették be a demokráciáért és a sajtószabadságért meghirdetett budapesti tüntetésen.