Május 26. az új vízválasztó: átalakulás előtt Európa politikai térképe

Orbán Viktor európai politikai céljait vázolta a csütörtöki Kormányinfón. Nem csupán az Európai Parlament, hanem az európai intézményrendszer átalakítása a cél, egyúttal új szövetségi politika az európai jobboldal erői számára. Május 26. vízválasztó lesz mindenképpen, a teljes európai parlamenti pártcsalád átalakulás előtt áll Pindroch Tamás szerint, és ebben a Kormányinfóról stúdiónkba a műsorvezetővel együtt érkező Kósa András is egyetértett.

Kósa is emlékeztetett, hogy Emanuel Macron volt az, aki korábban meglebegtette, hogy az Európai Parlamentben egy, a Néppárt egyes elemeit is magában foglaló új pártszövetséget és blokkot kíván létrehozni. Erre tényleges és egyenes válasz Orbán Viktor felvetése, bár megjegyezte: Orbán Viktor kiterjesztően érti a bevándorlásellenes politikusok körét, Manfred Weber demokrácia és egyéb kérdésekben finoman szólva sem sorolható egyértelműen Orbán Viktorral egy körbe . Úgy véli, ezzel együtt a Néppárt esetleges vezetőjeként és a Bizottság leendő elnökeként neki is lehet néhány szava Macron és Orbán irányába egyaránt.

Szakonyi Péter szerint erősen túldimenzionált a bevándorlás kérdése a kormány retorikájában, se energetikai, se kulturális se egyéb kérdések nem kerültek terítékre. Pindroch Tamás és baloldali kollégái szerint ez részben a kérdező újságírók felelőssége, hisz elszalasztották az adódó lehetőséget. Kósa András szerint azt láthattuk, hogy amikor egyes, az ellenzék számára érdekes kérdések kerültek elő, a miniszterelnök panelválaszokat adott. Farkas Örs szerint azonban érthetetlen, hogyha valaki meghallgatja a kollégáját, amint feltesz egy kérdést, miért teszi fel ugyanazt újra és újra? Kósa András - saját, a Miniszterelnöknek feltett kérdésére utalva - Orbán Viktor lepattintotta a baloldali sajtót a bikaviadalos hasonlattal . Szarvas Szilveszter szerint azonban ez inkább új esélyt teremtett, hogy a megszokott arroganciát levetkőzve új alapokon próbálkozhassanak az ellenzéki újságírók.