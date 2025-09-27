Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék

Megosztás itt:

Orbán Viktor tisztázza a Szőlő utcai ügyet

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban tisztázta az úgynevezett Szőlő utcai álhírbotrány tényeit, amely napok óta megrengeti a magyar politikai életet. A kormányfő kijelentette: a Szőlő utcában található intézmény valójában egy javítóintézet (börtön), ahol az ügy lényege szerint az intézet vezetője prostituáltakat futtatott. Leszögezte, hogy ennek a bűncselekménynek „semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez”.

A miniszterelnök szerint egy, valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszer kezdett bele egy álhír felépítésébe, amely szerint pedofil bűncselekmény történt volna, és a szálak a kormányig vezetnének.

Súlyos jogkövetkezmények a lejáratásért

Orbán Viktor jogi szempontból is súlyos üzenetet küldött az álhírterjesztők felé:

„Ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.”

A kormányfő aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, és a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek. A miniszterelnök szerint az ellenzéki szereplők tudták, hogy tetteiknek büntetés lesz a következménye, és most „azt fogják kapni, amit pontosan tudtak”.

Pánik a balliberális médiában: visszavonuló

A jogi fenyegetés és a tények tisztázása nyomán látható pánik alakult ki a balliberális média köreiben. Deák Dániel elemző szerint az „álhírterjesztők” megijedtek a büntetéstől, és most sorra igyekeznek elkenni a felelősségüket. A Válasz Online, amely elismerte, hogy náluk jelentek meg a történetet elindító első mondatok, most tagadja az összeesküvést, sőt, Stumpf András cikkében már Semjén Zsolt védelmében áll ki.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a 444.hu mentegetőzésére reagálva államellenes szervezkedésről beszélt, és kijelentette, hogy „soha nem látott megtorlássorozatnak” kell követnie az ügyet. Németh Balázs, Fidesz-frakció szóvivője szerint a baloldali lapok „külföldről fizetett zsoldosként” tudták, hogy nem igaz, amit terjesztenek, és a cél az „erőszakos kormányváltás” kikényszerítése volt.

A DK meghátrál, a nyomozás folytatódik

A politikai felelősség elől a DK is igyekszik kitérni: Arató Gergely országgyűlési képviselő a Hír TV-ben elismerte, hogy bizonyítékok nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.

Mindeközben a jogi szál tovább bonyolódik: a Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A vizsgálatot külön nyomozócsoport végzi emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt. Ez a hivatalos jogi lépés is megerősíti, az ügy súlyos bűncselekményről szól, de a pedofilvád csak egy ráépített álhír volt, melynek terjesztői most a bírósági eljárások elől menekülnek.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva