Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 27. Szombat Adalbert napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék

2025. szeptember 27., szombat 07:50 | Magyar Nemzet

Megijedtek a felelősségtől: Deák Dániel elemző szerint a balliberális média most próbálja elkenni a Szőlő utcai botrányban betöltött szerepét. A Válasz Online beismerte, de tagadják az összeesküvést!

  • Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék

Orbán Viktor tisztázza a Szőlő utcai ügyet

 Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban tisztázta az úgynevezett Szőlő utcai álhírbotrány tényeit, amely napok óta megrengeti a magyar politikai életet. A kormányfő kijelentette: a Szőlő utcában található intézmény valójában egy javítóintézet (börtön), ahol az ügy lényege szerint az intézet vezetője prostituáltakat futtatott. Leszögezte, hogy ennek a bűncselekménynek „semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez”.

A miniszterelnök szerint egy, valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszer kezdett bele egy álhír felépítésébe, amely szerint pedofil bűncselekmény történt volna, és a szálak a kormányig vezetnének.

 Súlyos jogkövetkezmények a lejáratásért

 Orbán Viktor jogi szempontból is súlyos üzenetet küldött az álhírterjesztők felé:

„Ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.”

A kormányfő aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, és a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek. A miniszterelnök szerint az ellenzéki szereplők tudták, hogy tetteiknek büntetés lesz a következménye, és most „azt fogják kapni, amit pontosan tudtak”.

 Pánik a balliberális médiában: visszavonuló

 A jogi fenyegetés és a tények tisztázása nyomán látható pánik alakult ki a balliberális média köreiben. Deák Dániel elemző szerint az „álhírterjesztők” megijedtek a büntetéstől, és most sorra igyekeznek elkenni a felelősségüket. A Válasz Online, amely elismerte, hogy náluk jelentek meg a történetet elindító első mondatok, most tagadja az összeesküvést, sőt, Stumpf András cikkében már Semjén Zsolt védelmében áll ki.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a 444.hu mentegetőzésére reagálva államellenes szervezkedésről beszélt, és kijelentette, hogy „soha nem látott megtorlássorozatnak” kell követnie az ügyet. Németh Balázs, Fidesz-frakció szóvivője szerint a baloldali lapok „külföldről fizetett zsoldosként” tudták, hogy nem igaz, amit terjesztenek, és a cél az „erőszakos kormányváltás” kikényszerítése volt.

 A DK meghátrál, a nyomozás folytatódik

 A politikai felelősség elől a DK is igyekszik kitérni: Arató Gergely országgyűlési képviselő a Hír TV-ben elismerte, hogy bizonyítékok nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.

Mindeközben a jogi szál tovább bonyolódik: a Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A vizsgálatot külön nyomozócsoport végzi emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt. Ez a hivatalos jogi lépés is megerősíti, az ügy súlyos bűncselekményről szól, de a pedofilvád csak egy ráépített álhír volt, melynek terjesztői most a bírósági eljárások elől menekülnek.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva

További híreink

Ez a reggeli rutin csökkentheti a szívbetegség kockázatát

Mesterterv: Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó

Visszatér a gyógyító csodaszer a Lidlbe – pár száz forintért kipróbálhatod!

Nagy nevek maradtak ki a magyar világbajnoki keretből, Böde-Bíró Blankáék még hiányozni fognak

„Sz*rd le az autót!” – VV Soma kitálalt az RTL ocsmány kulisszatitkairól

Hihetetlen ötlet Liverpoolban, Szoboszlai akár a csatár is lehet szombaton

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Az Újpest és a Nyíregyháza is vezetett egyszer-egyszer, de kettő-kettő lett a vége

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!"

További híreink

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!"

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó
2
Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen
3
Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó
4
Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról
5
Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt
6
Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok
7
Óriási titok derült ki!: a BMW-gyár csak a kezdet – Orbán Viktor Debrecenben elárulta, mi jön még
8
Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó
9
Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”
10
Majdnem tökéletes: államellenes szervezkedés volt - pánikban a külföldről irányított ellenzék

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!