Majd egy tucat konzul segíti a magyar drukkereket az EB-mérkőzések városaiban

Arról is beszélt, hogy a beléptető kapuknál magyar nyelven beszélő szolgálat is lesz, annak érdekében, hogy "a lehető legkevesebb kellemetlenség állhasson elő".

Kitért rá: a legközelebb lévő konzulátuson, Düsseldorfban is megemelt létszámmal és folyamatos ügyeletben várják a hívásokat, vagy ha lesz valami teendő. Három vészhelyzeti segélyhívó telefonvonalat is létesítettek, emellett pedig a budapesti központi call center is folyamatosan rendelkezésre áll.

Kiemelte: ezért minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a mérkőzésnek helyszínt adó városban, összesen 11 konzul fog Kölnben szolgálatot teljesíteni. Lesz konzul a repülőtéren és a vasútállomáson is, hogy az odaérkező magyar szurkolókat fogadja, lesznek konzulok a szurkolói zónában, lesz konzul a szurkolói vonulás útvonalán, a stadionon kívül és a stadionon belül is, tehát nem lesz olyan helyszín, ahol magyarok megfordulnak, és ne lenne konzuli jelenlét - hangsúlyozta.

Your browser does not support the video tag.