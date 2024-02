Mai napig velünk élő kommunista újságírókról szól egy új könyv

Megosztás itt:

Mindenki vagy be volt szervezve, vagy másféle kapcsolatban volt a hírszerzéssel – jelentette ki Mező Gábor újságíró, kutató a levitézlett, de akár mind a mai napig velünk élő kommunista újságírókról szóló új könyvének, A tévé megszállásának tegnap esti bemutatóján. A Századvég kutatója kifejtette: a Nyugat abban volt érdekelt a rendszerváltozás idején, hogy ugyanazokkal üzleteljen, ugyanazok legyenek a vezető lapok élén, mint a diktatúra idejében.

A Magyar Nemzet cikkéből többi között az is kiderül, hogy a könyvbemutatón szó esett arról is, hogy a tévések karrierjét nagyban segítette a szüleik kapcsolatrendszere. Befolyásos apja volt Rózsa Györgynek, Szilágyi Jánosnak, Kepes Andrásnak és Juszt Lászlónak is. Mindegyikükre jellemző, hogy vagy nem beszélnek erről, vagy kisebbíteni próbálják ennek a jelentőségét.

A könyvbemutatón során a kötet szerzője többek között Kanyó András, Árkus József, Vitray Tamás, Aczél Endre, Ipper Pál, Vitár Róbert, Rózsa György, Szilágyi János, Kepes András és Juszt László pályafutásáról beszélt.

Fotó: Magyar Nemzet/Polyák Attila