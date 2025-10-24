Magyarországról kitiltott ukrán terrorista kampányol Magyar Péternek + videó

Megosztás itt:

Nem akárhonnan kapott támogatást a Tisza Párt vezetője. Magyar Péter mellett az október 23-i nemzeti ünnepen az az ukrán drón-parancsnok kampányolt, akit kormány még nyár végén kitiltott hazánkból.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter: ,,Egyetlen egy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből.”