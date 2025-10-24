Keresés

Belföld

Magyarországról kitiltott ukrán terrorista kampányol Magyar Péternek + videó

2025. október 24., péntek 19:00 | HírTV

Robert „Madyar” Brovdi, az ukrán drónosztagok parancsnoka azzal lett igazán ismert, hogy ő vezényelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között.

  • Magyarországról kitiltott ukrán terrorista kampányol Magyar Péternek + videó

Nem akárhonnan kapott támogatást a Tisza Párt vezetője. Magyar Péter mellett az október 23-i nemzeti ünnepen az az ukrán drón-parancsnok kampányolt, akit kormány még nyár végén kitiltott hazánkból. 

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter: ,,Egyetlen egy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből.”

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Objektív méréssel erősítették meg, hogy a Békemeneten kétszer annyian voltak, mint a Tisza rendezvényén

Dibusz Dénes: „Szinte felfoghatatlan ez az egész!” – tiltakozik a Ferencváros is + videó

Nem akármilyen nevet aggattak Liverpoolban Szoboszlai Dominikra

Tényleg mindig van lejjebb

Radar – A közeljövőben a magyar főváros ismét reflektorfénybe kerülhet, egy Trump-Putyin csúcstalálkozó megszervezése kapcsán + videó

Hegyi Zsolt: Csak osztrák döntésen múlt a szurkolók továbbutazása

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Nem engedték tudósítani a közmédia stábját , a Tisza Párt szimpatizánsai pedig bántalmazták is őket + videó

A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél

Háború Ukrajnában

