Magyarországra is megérkezett a Ciara

Gyurcsány Ferenc nem lesz tagja a 2022-ben megalakuló kormánynak - ezt mondta a Demokratikus Koalíció elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Gyurcsány arról is beszélt, hogy önmagát jó ízlésű, tisztességes politikusnak tartja, akit sokan szeretnek, de sokan nem akarják őt a kormányba. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kezdeményez Gyurcsány Ferenc ellen a Fidesz-KDNP, mert a kormánypártok szerint tisztázni kell, hogy „ki-be röpködnek milliárdok és százmilliók" a DK elnöke körül - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Bojkottot hirdetett Karácsony Gergely főpolgármester a Hír TV ellen, mert szerinte a Kitörés napi megemlékezésről szóló riportunkban a neonácikat mentegettük, holott az eseményekről csatornánk korrekten tudósított. Karácsony Gergely már a jogerős ítéletet megelőzően mentegette az első fokon két év felfüggesztett börtönre ítélt Szabó Balázst. A Jobbik újpesti politikusát rasszista bűncselekmény miatt ítélték el. A főpolgármester korábban azt is letagadta, hogy Szabó Balázs egyáltalán elkövette a bűncselekményeket. Még mindig nem nyújtotta be a főváros új vezetése azt a támogatási kérelmet és a szakmai programot, amellyel a kormány által 2019-ben tavaly biztosított 3,2 milliárd forintos autóbusz-vásárlási támogatást le tudná hívni - ezt írja a Magyar Nemzet. Kiáll a rasszizmus miatt elítélt jobbikos képviselő mellett a Momentum és a DK. Szabó Balázs újpesti jobbikost azért ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre, mert társaival együtt tunéziai turistákat vert meg. Tüntetési kiskátét készített Soros egyik szervezete - írja az Origo.hu. A „Társaság A Szabadságjogokért" adta ki az internetes tudástárat „Tiltakozz!" néven. Ebben az ellenzéki tüntetőknek adnak jótanácsokat, többek között arról, hogyan érdemes lezárni az utakat, és lassítani a forgalmat. Tucatnyi esetben perelt szegregáció miatt a gyöngyöspatai romákat képviselő „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány", amelynek célja volt, hogy mindenképpen eljuttasson egy magyar ügyet valamilyen európai fórumra. - írja a Magyar Nemzet. A lap kiemelte: a szervezet nem titkolt célja, hogy kifejezetten peres úton érvényesítsék a cigányok kártérítési igényeit. Az Igazságügyi Minisztérium közleményben szólította fel újra az ellenzéket, hogy fejezze be a magyar emberek szándékos és folyamatos félrevezetését az isztambuli egyezmény ratifikációja kapcsán, mert ezzel nem segítik a nőket. A kisvállalati adó kulcsának harmadszori csökkentése mellett a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal népszerűsítő tájékoztatókampánya is hozzájárult ahhoz, hogy már mintegy 51 ezren választották ezt az adófajtát - mondta a Magyar Hírlapnak Izer Norbert. Forradalmi változást hoz az azonnali fizetés márciusi elindulása Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint, ami az ország versenyképességének is további lökést ad majd. Harminc éve nem látott mértékben nőtt 2019-ben a házasságkötések száma a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, előzetes adatai szerint. Az idő Orbán Viktort igazolta a migráció kezelését illetően - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Még legalább 150 ezer szavazót kell megnyernie a Magyar Közösségi Összefogásnak ahhoz, hogy tíz év után újra legyen hiteles képviselete a felvidéki magyaroknak a szlovák parlamentben - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a párt elnöke. Menyhárt József kiemelte: erre mintegy 3 hét áll rendelkezésükre. A felvidéki politikus leszögezte: magyar ügyeket csak magyar politikusok tudnak képviselni. Közös úton jár Németország és Magyarország, gazdaságuk nagyon szorosan összekapcsolódott - mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben, az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése előtt. Biztosan találnak olyan megállapodási lehetőséget az Európai Unió következő, többéves költségvetése ügyében, amely mindenkinek jó lesz, de ehhez még idő kell - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben. Tarthatatlan, hogy a terrorellenes küzdelem nem része az ENSZ költségvetésének, miközben a világszervezet olyan ügyekre pazarolja a pénzét, amelyek veszélyesek az egész világra nézve, ilyen a migráció elősegítése -mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Az Európai Bizottság célja, hogy felgyorsítsa és dinamikussá tegye a nyugat-balkáni bővítés folyamatát - közölte a szomszédságpolitikai és bővítési biztos Strasbourgban. Várhelyi Olivér kijelentette, a bizottság kiáll azon véleménye mellett, hogy Albániával és Észak-Macedóniával meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat, ugyanis mindkét tagállam teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette posztjáról kedden Andrij Bohdant, az elnöki hivatal vezetőjét, a helyére Andrij Jermak korábbi elnöki tanácsadót nevezte ki. A dublini kormányt kívülről támogató Fianna Fáil pártnak lesz a legtöbb képviselője az ír parlamentben az összes voks összesítése alapján közzétett eredmények szerint. Ezer fölé emelkedett a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma Kínában. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság tájékoztatása szerint hétfőn 108 újabb haláleset történt az országban, és ezzel a halottak száma 1016-ra nőtt. Nagyon súlyos fenyegetést jelent a világ többi részére is a Kínában az új koronavírus útján gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A Nissan felfüggesztheti szentpétervári járműgyártását márciusban, mert akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A kormányerők átvették az ellenőrzést az észak-szíriai Aleppót Damaszkusszal összekötő M5-ös autópálya teljes szakasza fölött - közölte a nagy-britanniai székhelyen működő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy kabuli katonai akadémia előtt, legalább hatan meghaltak, tizenketten megsebesültek - közölte az afgán belügyminisztérium. Százkilenc amerikai katona szenvedett könnyebb agysérülést a januári iráni támadásban Irakban - jelentette be közleményében a Pentagon. Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az Obama-kormányzat 70 egykori munkatársát mozdította el a Nemzetbiztonsági Tanácsból. Tizenöt rohingja menekült megfulladt, mert a hajójuk elsüllyedt Banglades partjainál, többen eltűntek - közölte a helyi parti őrség. Többtucatnyian megsebesültek Bejrútban, a parlament épülete előtt tüntető csoportok és a biztonsági erők összecsapásaiban kedden, a rendőrök egyebek közt könnygázt is bevetettek a tömeg feloszlatására - jelentették hatósági források. Helybenhagyta egy algériai fellebbviteli hadbíróság Abdel-Azíz Buteflika egykori államfő fivérére és a hírszerzés két volt vezetőjére egyenként kiszabott 15 éves börtönbüntetést; mindhármukat összeesküvéssel vádolták. Lengyelországban 3, Csehországban, Svájcban és Svédországban egy-egy ember életét követelte a Ciara vihar, amely Észak-Európa más országaiban is közlekedési fennakadásokat és károkat okozott. Fákat döntött ki, épületeteket rongált meg a viharos szél hétfőn országszerte, a katasztrófavédelem beavatkozására 475 alkalommal volt szükség. Több dunántúli járásra ismét másodfokú riasztást adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Ma kezdi meg három napra tervezett vádlotti vallomását Gyárfás Tamás - írja a Magyar Nemzet. Holttestet találtak egy hétfőn kigyulladt szegedi lakásban - tájékoztatott a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Lakástűzben meghalt egy ember hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újdombrádon - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság. Új zajvédő fal épül az M3-as autópálya kivezető szakaszán a nyár végére - közölte a BKK. Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma Magyarországon: múlt héten 30 ezer beteg fordult a háziorvosához - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának munkatársa az M1-en. Zalaegerszegen teljes, Nagykanizsán részleges látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban - tájékoztatott a két város egészségügyi intézménye. A viharos nyugat-európai időjárási viszonyok miatt Frankfurtban rekedt a magyar férfi vízilabda-válogatott, így kérdésessé vált a franciák elleni keddi világliga-selejtező megrendezése. A kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában szereplő Lévai Zoltán és a 2017-ben Európa-bajnok Lőrincz Viktor a 87 kilósok között bejutott az elődöntőbe a római birkózó Európa-bajnokság nyitónapján. Visszamenőleges hatállyal két hónapra tiltotta el Kim Rasmussent a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, így a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya ismét tevékenykedhet.