Magyarországra is kihat az iráni-izraeli konfliktus + videó

Orbán Viktor: "Most ért véget a Védelmi Tanács ülése, amit azért hívtam össze, mert az iráni-izraeli háború tegnap este egy új szakaszába lépett az amerikai bombázásokkal."

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a miniszterelnök vasárnap délután összehívta a Védelmi Tanács ülését. Orbán Viktor szerint a háború tüntetéseket és növekvő terrorveszélyt jelent Európa számára, amire fel kell készülni.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Megvédtük magunkat a migrációtól, ezért mi nem vagyunk bevándorló ország, így most terrorfenyegetettséggel szemben is tudunk majd eredményesen védekezni. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel-keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon, a belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is, és végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez egy komoly veszély, ezért most le kell venni Brüsszelben az orosz energia tilalmára vonatkozó szabályozásokat."

Magyarország abban érdekelt, hogy a Közel-Keleten újra béke legyen. - erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter elmondta: a harcok egyre súlyosabbak a térségben, a legfontosabb most az eszkaláció megakadályozása.