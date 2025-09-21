Magyarországot vette célba az Antifa

Megosztás itt:

Az Antifa Mozgalmat bemutató cikksorozat második részében az akkori véres akció részleteit veszi sorra a Magyar Nemzet – nem megfeledkezve arról, hogy a vádlottak egyikét, Ilaria Salist, jelenleg nem lehet felelősségre vonni, ugyanis döbbenetes módon uniós parlamenti képviselő lett. Hogy a nőt meddig védi a mentelmi jog, arról éppen a jövő héten születhet döntés az Európai Parlamentben.

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében. A magyar tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az Antifa-ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Szijjártó Péter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is a célponttá váltak már.

Antifa: Halállista, bombagyártási útmutató

A sorozat első részében a lap részletesen taglalta, hogy az Antifa-ideológiát valló személyek, csoportok hogyan dolgoznak. Ellentüntetéseket tartanak, online zaklatnak, halállistákat készítenek, bombagyártási útmutatót tesznek közzé, fenyegetnek és véres, brutális támadásokat hajtanak végre politikai ellenfeleikkel szemben.

Felidézték azt is, hogy az Antifa az utóbbi időben célpontnak szemelte ki a konzervatív kormány vezette Magyarországot.

Így a görög Antifa aktivistái idén márciusban rátámadtak az athéni magyar nagykövetségre, veszélyeztetve az ott dolgozó diplomaták biztonságát. A nyilvánvalóan politikai indíttatású akció komoly anyagi károkat okozott, de a személyzetnek nem esett baja. Nem sokkal később, szintén még tavasszal a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli rendezvényét zavarták meg baloldaliak, köztük antifák. A demonstrálók az esemény helyszínéül szolgáló épület elé vonultak, ahol hosszú időn keresztül jelszavakat skandáltak, tojással és tárgyakkal dobálták az épületet, valamint akadályozták a gyalogosforgalmat.

A budapesti embervadászat

A legsúlyosabb támadás azonban minden kétséget kizáróan a 2023-as támadássorozat volt: február 9. és 11. között összesen öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten. Az akciókért a Antifa rohamosztag, a Hammerbande (vagyis a kalapácsos banda) tagjai feleltek.

A „kalapácsosokhoz” köthető emberek 2022-ben határozták el, hogy a németországihoz hasonló erőszakos cselekményeket követnek el Budapesten is. A támadásokat a Becsület Napja elnevezésű szélsőjobboldali eseményre tekintettel 2023. február 11. napjára, illetve az azt megelőző, és azt követő napokra tervezték.

