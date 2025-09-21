Keresés

Magyarországot vette célba az Antifa

2025. szeptember 21., vasárnap 06:56 | Magyar Nemzet

Az utóbbi időszakban több hazánkat érintő támadást hajtott végre az Antifa. Ezek közül a legbrutálisabb az volt, amikor 2023-as valóságos embervadászatot tartottak külföldi szélsőbaloldali aktivisták Budapesten.

  • Magyarországot vette célba az Antifa

Az Antifa Mozgalmat bemutató cikksorozat második részében az akkori véres akció részleteit veszi sorra a Magyar Nemzet – nem megfeledkezve arról, hogy a vádlottak egyikét, Ilaria Salist, jelenleg nem lehet felelősségre vonni, ugyanis döbbenetes módon uniós parlamenti képviselő lett. Hogy a nőt meddig védi a mentelmi jog, arról éppen a jövő héten születhet döntés az Európai Parlamentben.

Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak küldött szombati levelében. A magyar tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az Antifa-ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Szijjártó Péter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is a célponttá váltak már.

Antifa: Halállista, bombagyártási útmutató

A sorozat első részében  a lap részletesen taglalta, hogy az Antifa-ideológiát valló személyek, csoportok hogyan dolgoznak. Ellentüntetéseket tartanak, online zaklatnak, halállistákat készítenek, bombagyártási útmutatót tesznek közzé, fenyegetnek és véres, brutális támadásokat hajtanak végre politikai ellenfeleikkel szemben.

Felidézték azt is, hogy az Antifa az utóbbi időben célpontnak szemelte ki a konzervatív kormány vezette Magyarországot. 

Így a görög Antifa aktivistái idén márciusban rátámadtak az athéni magyar nagykövetségre, veszélyeztetve az ott dolgozó diplomaták biztonságát. A nyilvánvalóan politikai indíttatású akció komoly anyagi károkat okozott, de a személyzetnek nem esett baja. Nem sokkal később, szintén még tavasszal a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli rendezvényét zavarták meg baloldaliak, köztük antifák. A demonstrálók az esemény helyszínéül szolgáló épület elé vonultak, ahol hosszú időn keresztül jelszavakat skandáltak, tojással és tárgyakkal dobálták az épületet, valamint akadályozták a gyalogosforgalmat.

A budapesti embervadászat

A legsúlyosabb támadás azonban minden kétséget kizáróan a 2023-as támadássorozat volt: február 9. és 11. között összesen öt brutális támadást hajtottak végre Budapesten. Az akciókért a Antifa rohamosztag, a Hammerbande (vagyis a kalapácsos banda) tagjai feleltek.

A „kalapácsosokhoz” köthető emberek 2022-ben határozták el, hogy a németországihoz hasonló erőszakos cselekményeket követnek el Budapesten is. A támadásokat a Becsület Napja elnevezésű szélsőjobboldali eseményre tekintettel 2023. február 11. napjára, illetve az azt megelőző, és azt követő napokra tervezték.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: MTI

 

Ma van a magyar dráma napja

Ma van a magyar dráma napja

 Ma van a magyar dráma napja, amelyet 1984 óta tartanak meg Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó

Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó

 Orbán Viktor miniszterelnök nagyszabású bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök Papp László Sportarénában tartott nagygyűlésén. Több mint 11 ezer résztvevő előtt beszélt a soron következő Békemenetről, a gazdaság erősödéséről, Kelet-Magyarország fejlődéséről, és arról, hogyan védi meg a kormány a magyar embereket a brüsszeli háborús törekvésektől. A miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött: "Naggyá tesszük Magyarországot!"
DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

 Lázár János miniszter a normalitáshoz való visszatérésről beszélt, és azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország legyen a Kárpátoktól délre a legerősebb ország. A miniszter szerint a normalitás azt jelenti, hogy a magyarok maguk dönthetnek a sorsukról, és a nemzeti érdekeket mindig az első helyen vannak. Lázár János szavai a magyar emberek szívéhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a nemzeti egység a legerősebb fegyver a külső nyomással szemben.
DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

 A szuverenitás nem csak a politikai döntésekről szól, hanem a nemzet lelki és spirituális egységéről is. Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, aki árva gyermekek megmentésének szentelte életét, most a hit és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik.
