Magyarországon is terjed az omikron

Az omikron által kiváltott betegség enyhébbnek tűnik, megelőzésre azonban továbbra is az oltások felvételét javasolják a szakemberek. Közben Magyarországon is megjelent a covid és az influenza hibrid fertőzése, a flurona. A két vírus akár egyszerre is elkapható, és ebben az esetben súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés.

Elhunyt 83 beteg

Magyarországon a beoltottak száma 6 268 108, közülük 5 986 342-en a második, 3 184 580-an pedig már a megerősítő harmadik oltást is megkapták. 2429 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 264 709-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 517-re emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 124 945, az aktív fertőzötteké pedig 100 247-re csökkent. Kórházban 3335 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 316-an vannak lélegeztetőgépen.

