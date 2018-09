Magyarországon is bemutatják a Breivik-filmet

Magyarországon is bemutatják a 2011-es norvégiai tömeggyilkosságról készült filmet. Az Utoya, július 22. című alkotás dokumentumfilmes stílusban mutatja be a végzetes nap történéseit. A rendező szerint lehet, hogy magának az elkövetőnek, Anders Breiviknek is érdemes lenne megnéznie a filmet.

A norvégiai Utoya szigetén 2011. július 22-én itt rendezett vérfürdőt Anders Behring Breivik a Munkáspárt ifjúsági táborában, miután előzőleg Oslóban bombamerényletet hajtott végre. A neonáci terrorista 69 fiatalt gyilkolt meg a szigeten.

A tettét büszkén vállaló Breivik azóta is börtönbüntetését tölti; a tömeggyilkosságról pedig most, 7 évvel később film készült, ami dokumentarista stílusban mutatja be a végzetes nap eseményeit.

Az Utoya, július 22. premierjét a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon tartották még februárban, a magyar mozikba pedig jövő hét csütörtökön, szeptember 27-én érkezik meg a film.

„Számítok arra, hogy reakciókat vált majd ki ez a film. Az a helyzet, hogy soha, senki nem lehet képes olyan filmet csinálni, ami tökéletesen bemutatja a közönségnek, hogy milyen volt ott lenni azon a szigeten. Ez nem lehetséges. Csak az értheti meg, milyen, ha megtámadják, aki ott volt. De nekem az volt a célom, hogy a lehető legközelebb hozzam a közönséget ehhez az érzéshez, és a lehető legőszintébben mutassuk be ezt a lelkiállapotot. Szóval, az is elég, ha csak az 5 százalékát mutatjuk be annak a félelemnek, amit ők ott éreztek” – mondta a rendező.

A fegyveres ámokfutást a főszereplő, egy Kaja nevű lány szemén keresztül mutatja be a film a nézőknek. A karaktert megformáló színésznőt rendkívüli módon megviselte a forgatás, saját bevallása szerint.

„Minden nap sírtam, miközben ezen dolgoztunk. Sírtam, amikor először olvastam a forgatókönyvet, és amikor hallottam a túlélők sztorijait. De a forgatás utolsó napján mégis nehezemre esett sírni, mert addigra már teljesen kiüresedtem érzelmileg” – emlékezett vissza a főszereplő, Andrea Berentzen.

A rendező, Erik Poppe szerint filmje terápiás célokat is szolgálhat, és lehet, hogy magának Breiviknek is érdemes lenne megnéznie.

„Nincs ráhatásom arra, hogy fogja-e látni ezt a filmet. Talán látnia kellene. Talán le kellene neki vetíteni ezt a filmet. Nem tudom, hogy ettől megváltozna-e a gondolkodása. Nem tudok sokat erről az emberről. De az biztos, hogy a film segíthet a norvégoknak a gyógyulási folyamatban, talán nem mindenkinek, de legalább néhány embernek” – fogalmazott.

Breiviknek egyébként erre lenne lehetősége, cellájában ugyanis van tévé és dvd-lejátszó is, a számítógép és a Playstation mellett. A neonáci tömeggyilkos ennek ellenére nemrég beperelte a norvég államot, mert szerinte embertelen körülmények között tartják fogva.