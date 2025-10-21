Magyarország üzemanyag ellátása biztosított + videó

Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).
A parlament kedden hat pontban döntött Stummer János (Momentum) képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. A legfőbb ügyész azért indítványozta a mentelmi jog megvonását, mert Stummer János ellen több tavaszi ellenzéki demonstrációval kapcsolatban merült fel gyanú különböző szabálysértések elkövetése miatt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vége a felesleges várakozásnak és utazásnak! A kormány a józan ész útjára lépett: a háziorvos is felírhatja a szakorvosi kezeléseket. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja a betegek életét megkönnyítő új szabályozást!