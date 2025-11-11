Magyarország továbbra is garantálja a legolcsóbb energiaárakat Európában + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: ,,Ami közöttünk fent áll, ez nem a hagyományos értelmi barátság, hanem inkább a bajtársiasság irányába értelmezendő, de azt tudjuk mind a ketten, hogy egy nagy szellemi vállalkozás részesei is vagyunk, nem csak hatalmi kérdés, hanem szellemi kérdés is, ezt a csatát nagyon sok dimenzióban kell vívni, a mély filozófiától a közgondolkodás szintjén keresztül a konkrét politikai döntéshozatalig, ezt tudjuk, ennek van jelentősége. Ez adja meg az alapját annak, hogy a konkrét kérdésekről, energetikától a háborúig meg tudjunk egymással egyezni, vagy tudjuk egymás segíteni, ezért ennek igenis nagy jelentősége van."