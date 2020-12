Magyarország több pontján is földrengést észleltek

902 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 317 571 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9292 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 138 365 fő. Jók a tapasztalatok a koronavírus elleni oltóanyaggal, és biztató az is, hogy csökken az új fertőzöttek száma - foglalta össze Szlávik János a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Több mint 2 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be az elmúlt napokban - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az Operatív Törzs tájékoztatóján. Galgóczi Ágnes azt mondta, jelenleg 5 oltóponton oltanak, de a héten ez 25-re nő, mert várhatóan újabb védőoltások érkeznek. A szakember hozzátette: év elején kezdődhet a lakosság tömeges oltása is. Csütörtökön 20 óráig van lehetőségük online időpontot foglalni az óvodai és általános iskolai dolgozóknak az iskolakezdés előtti, január eleji gyorstesztelésekre - közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel. 208 ember ellen intézkedtek a rendőrök maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt közterületen, kétszer tömegközlekedési eszközön vagy várakozóhelyen, 23-szor pedig egyéb zárt helyen - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Embertelen és bicskanyitogató az, hogy Karácsony Gergely az iparűzési adó miatt tiltakozik - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté hozzátette: a főpolgármester 150 milliárd forinttal vette át Tarlós István posztját, és ahelyett, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került budapestieket segítené, még hátráltatja is őket. Miután 2020-ban végig „álhír-galacsinokat dobált” a nyilvánosságba, a baloldal most az oltási programot torpedózná - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Az önkormányzatiság nem a polgármesterről és a képviselőtestületről szól – reflektált a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Karácsony Gergely kijelentésére, amely szerint a kormány megsérti az önkormányzatiságot az iparűzési adó csökkentésével. Szita Károly a Kossuth Rádióban kifejtette, az önkormányzatiság a településen élők szövetsége, amibe beletartozik a lakosság és beletartoznak a vállalkozások is. Hozzátette, a kormány nem pénzt vett el, hanem a munkát adó vállalkozásoknál hagyta azt. Mostantól a nyugdíjasok is igényelhetik a CSOK-ot, ha vér szerinti vagy örökbefogadott kiskorú gyermeket nevelnek, és dolgoznak a nyugdíj mellett - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Novák Katalin további újdonságként elmondta, hogy a CSOK-kal vásárolt ingatlanokat a jövőben át lehet íratni a gyermekek nevére a 10 éves elidegenítési tilalom alatt is. A január elsejétől kifizetett építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát ötmillió forintig visszatéríti az állam - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden közösségi oldalán. Eddig 15 milliárd forintot ítéltek meg a vendéglátásban, turizmusban és a szolgáltató szektorban dolgozóknak - jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közösségi oldalán. Világszerte 81 260 603-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 774 130-ra a halálos áldozatok és 45 969 222-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem reggeli adatai szerint. Újabb kínai fejlesztésű, koronavírus elleni vakcina lépett a klinikai tesztek harmadik fázisába, miután az állatkísérletek biztató eredménnyel zárultak - jelentette a gyártó közlésére hivatkozva a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Szerbia korlátozza a vendéglátóhelyek nyitva tartását Szilveszter éjjel, hogy megakadályozza az újévvárások szervezését - közölte az RTV szerb közszolgálati televízió. Jóváhagyta a szlovák parlament azt az alkotmánytörvényt, amely lehetővé teszi Igor Matovic kabinetje számára, hogy a koronavírus-fertőzés terjedésére hivatkozva októberben bevezetett veszélyhelyzetet ismétlődően meghosszabbítsa. A kevesebb tesztelés miatt kevesebb új napi koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén Horvátországban és Szlovéniában ugyan, de nem csökkent a kórházi kezelésre szoruló, és az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Svédországban új törvényt fogadtak el, ami lehetővé teszi a bevásárlóközpontok bezárását és a tömegközlekedés leállítását, ha szükséges a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Hollandiában nőtt koronavírus okozta Covid-19-betegségben elhunytak száma, a világjárvány miatt a második világháború óta nem volt ilyen magas a halálozás az országban - közölte a holland nemzeti statisztikai hivatal. Soha nem regisztráltak ennyi fertőzöttet Angliában, mint az elmúlt napokban. Az új esetek száma meghaladta a 41 000-et. A londoni kórházakat fel is kérték arra, hogy készüljenek fel a válsághelyzetre. A szigetországban csaknem 700 ezer ember kapta meg a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját. Megjelent Finnországban a koronavírusnak a korábbinál sokkal fertőzőbb új változata, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először, és a Dél-afrikai Köztársaságban is felfedeztek. A spanyol egészségügyi miniszter világossá tette: csak úgy győzhető le a vírus, ha minél többen beoltatják magunkat, de ezt nem lehet kötelezővé tenni. Eddig csaknem 2 millió ember fertőződött meg. Indonézia megtiltja a beutazást a külföldi állampolgároknak, megakadályozandó, hogy a koronavírus újabb és fertőzőbb, Nagy-Britanniában azonosított változata elterjedjen az országban. Izraelben három hónapos rekordot ért el az új fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Egy óriási szökőár söpört végig a Földközi-tenger keleti partvidékén, a mai Izrael területén nagyjából tízezer évvel ezelőtt - állapították meg izraeli és amerikai kutatók. Meghaladta az egymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma a Dél-afrikai Köztársaságban, elsőként az afrikai földrészen. Örményország és Azerbajdzsán hadifoglyokat cserélt egymással a dél-kaukázusi Hegyi-Karabah régiójában vívott háború után másfél hónappal. Az elmúlt 24 órában 27 002 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek Oroszországban, ahol így 3 105 037-re nőtt az eddig megfertőződöttek száma - tájékoztatta a sajtót a koronavírus elleni küzdelemért felelős szövetségi operatív törzs. Ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csaknem hétezer új beteget és több mint 230 halálos áldozatot jegyeztek fel egy nap alatt, ugyanakkor kiemelkedően magas, 16 ezer fölötti lett a gyógyultak száma is. Egynapos gyászt hirdettek keddre az északnyugat-oroszországi Murmanszki területen az előző nap tengerbe veszett 17 halász tiszteletére - közölte kedden Andrej Csibisz, a terület kormányzója az Instagram-oldalán. Magas rangú német biztonsági és hírszerzési vezetőket vett fel Oroszország a beutazási tilalommal sújtott személyek listájára, válaszul a Moszkva ellen októberben elrendelt uniós szankciókra - jelentette be kedden az orosz külügyminisztérium. Az amerikai képviselőház hatályon kívül helyezte hétfőn Donald Trump leköszönő elnök vétóját, és elfogadta a 740 milliárd dollár keretösszegű jövő évi katonai költségvetést. Az amerikai képviselőház elfogadta hétfőn Donald Trump leköszönő elnök követelésének javaslatát, amellyel hatszázról kétezer dollárra nő az az összeg, amelyet közvetlenül megkap minden egyes amerikai állampolgár. Lezárják a riói strandokat szilveszter éjszakáján, hogy megakadályozzák a koronavírus-járvány további terjedését a brazíliai nagyvárosban - közölték Twitteren a helyi hatóságok. Nigériában elraboltak egy római katolikus püspököt sofőrével együtt - jelentette a Kathpress osztrák katolikus hírügynökség helyi médiajelentésekre hivatkozva. Újabb, 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kora délután, sérültek is lehetnek - közölte a helyi sajtó. Magyarország több pontján is kisebb földrengést észleltek az emberek nem sokkal délután negyed egy után. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint Horvátországban volt 6,3-as földrengés, ez volt érezhető Magyarország több településén is. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 73 éves palotási lakos ellen - írja a police.hu Egy nyolc méteres fa dőlt ki a Petőfi téren ma hajnalban az erős szél miatt. Két parkoló autót is megrongált. A kár becslések szerint meghaladja a fél millió forintot. A francia labdarúgó-bajnokságban címvédő Paris Saint-Germain irányítói kedden közleményben jelentették be, hogy menesztették a vezetőedzői posztról Thomas Tuchelt. A spanyol élvonalban szereplő Ciudad De La Laguna Tenerife csapatához igazolt Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya. Osztrák jégkorongliga: Black Wings Linz (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 0:2 Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - UTE 1:5; Opten Vasas HC-MAC HKB Újbuda 0:4 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék-Dukla Michalovce (szlovák) 1:2