Magyarország tíz éve jól látta előre az illegális migráció veszélyeit

Megosztás itt:

2015-ben azt láttuk, hogy döntő többségében férfiak érkeztek, bár azért voltak családok is, és kis-, illetve fiatalkorúak az érkezőkkel – vázolta a Magyar Nemzetnek az egy évtizeddel ezelőtti illegális migrációs helyzetet Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Ez radikálisan megváltozott egyébként az elmúlt tíz évben, tehát most a nyugat-balkáni útvonalon jövők legalább 90 százaléka fiatal férfi

– tette hozzá. A szakértő szerint nem véletlen, hogy ők jönnek.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!