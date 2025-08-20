Magyarország születésnapján minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja a Duna-partra látogatókat + videó

Egy dramatizált, komplett előadást látnak majd a nézők és a kilátogatók, és ez a történet nem akármilyen történet, ez a magyar nemzetnek a története, a magyar történelem öröksége, amire büszkék lehetünk – mondta el a HírTV-nek Réti Barnabás. Az idei koncepció címe: Az Öreg Pásztor meséje.
Idén folytatjuk ezt a történetet, Szent István megkoronázásával kezdjük, és eljutunk egészen a szentté avatásáig Szent Lászlóig, így a fiatal Magyarország első néhány évtizede azok a viharos évtizedek, amikor a kereszténység még nem szilárdult meg és nagyon fiatal volt az állam, erről a történetről fogunk hallani – ismertette a dramaturg.