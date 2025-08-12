Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a montenegrói miniszterelnök-helyettessel folytatott telefonbeszélgetését követően, hogy Filip Ivanovic nemzetközi segítséget kért, többek között hazánktól is, mivel országában a hosszú ideje tartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt igazi katasztrófahelyzet alakult ki.

Tájékoztatása szerint Montenegróban az egyre gyorsabban terjedő erdő- és bozóttüzek nyomán immáron körülbelül negyven négyzetkilométernyi terület égett le, egyebek mellett a főváros körzetében és a turisták által látogatott tengerparti régiókban.

"Mai telefonos megbeszélésünket követően hazánk a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak, hét fős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez" - jelentette be Szijjártó Péter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI