Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktum intézkedéseit

Megosztás itt:

Bakondi György kiemelte: amellett, hogy a paktumot a korábbi megállapodásokkal ellentétben nem egyhangú döntéssel fogadták el, a csomag több intézkedése is ellentétes a magyar alkotmánnyal. Hozzátette: a tömeges migráció: a bűnözés és a terror-veszély növekedésével járt eddig is, és a jelek szerint a jövőben is ugyanerre kell számítani. Magyarország a brüsszeli támadások ellenére sem változtat álláspontján – tette hozzá Bakondi György.