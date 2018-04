„Magyarország, Magyarország” – a Himnusszal ért véget a tüntetés!

Újabb tüntetést tartottak szombaton Budapesten a demokráciáért és a sajtószabadságért. A tömeg a Kossuth térről vonult át a Szabad sajtó útjára, ahol beszédeket több közéleti szereplő is beszédet mondott, így Móra Veronika az Ökotárstól, Gulyás Balázs, Gyetvai Viktor diáktüntető, Homonnay Gergely író, újságíró, vagy Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

21.16

Elhangzott a Himnusz, véget ért a tüntetést. ÖSSZEFOGLALÓVAL JELENTKEZÜNK KÉSŐBB!!!

20.48

Márki-Zay Péter beszél demokráciáról, egyenjogúságról és Európáról. „Ti vagytok az új ellenzék”, idézi Winston Churchill szavait a polgármester.

20.31

„A Fidesz csalással és hazugsággal nyert kétharmadot. Ma az MTV Kunigunda útjai épületében egyetlen jó dolog van, a TV Maci. A mi pénzünkből ontják ránk a hazugságot, és ebből a hazugságból elegünk van. Remélem a hatalom hallja ezt!” – mondta Homonnay Gergely újságíró, publicista.

20.27

Videón üzentek a tüntetőknek Gálvölgyi János és Hernádi Judit színművészek.

20.24

„Menjünk ki az utcára, mikor Orbán Viktort, mint egy mini diktátort beavatják. Mert ha van bennünk szolidaritás, akkor lesz még Magyarország, akkor még van remény” – mondta Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament aktivistája, majd hozzátette, Magyarország a mi hazánk, ahonnan nem lehet minket száműzni.

20.15

A Wellhello zenekar Apuveddmeg című számát játsszák a színpadról. Ismert, Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi zenész néhány napja a Petőfi TV egyik élő adásában sorosozott, ezt követően az együttes számait levették a Petőfi Rádió műsoráról.

20.05

„Ez a kormány annak köszönheti a létezését, hogy minden lehetséges módon megosztotta a magyarokat. Magyar magyarnak vájja ki a szemét” – szólalt fel Unyatyinszky György, a Magyar Nemzet egykori újságírója. Hozzátette, aki ezt teszi, az nemzetet vezeti a vesztébe.

19.56

„Együtt csináljuk meg a demokráciát!” – mondta a színpadon Móra Veronika az Ökotárs Alapítvány igazgatója.

19.50

A szervezők szerint több mint 100 ezren vannak a tüntetők, és még nem ért a helyszínre a tömeg vége.

19.30

Szó szerint megtelt a Szabad sajtó útja, sok ezer ember van ott. Várják a beszédeket, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester már ott van a pódiumnál.

19.22

A tüntető tömeg eleje lassan a Szabad sajtó útjára érkezik, miközben a vége még csak Bajcsy-Zsilinszky úton halad.

19.02

Teljes szélességében megtelt a kijelölt útvonal a tüntetőkkel, több tízezer embert becsült meg a Hír TV tudósítója. Ismét a miniszterelnök távozását követelik a demonstrálók, akik molinókat tartanak a magasba. A menet vége még mindig a Bajcsy-n van.

18.54

Lassan a Bajcsy-Zsilinszky útnál jár a tömeg eleje, egyre többen vannak a demonstrálók. Messze még az Erzsébet híd.

18.44

Sokan vannak, békésen halad a tömeg az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, ahol majd a beszédeket mondják. Többen a pártok molinóit tartják fel az égbe. Szól a zene.

18.17

Megindult a tömeg az Alkotmány utcából a Szabad sajtó útjához. Több ezren lehetnek a becslések szerint.

18.05

A Kossuth téren nincsen tömeg, az Alkotmány utca viszont már szinte tele van a 18 órás kezdésre, jelentette a Hír TV tudósítója a helyszínről. Több politikus is feltűnt a tömegben, a DK, a Jobbik és a Momentum is képviselteti magát. A szervezők most igyekeztek konkrétabb célokat megfogalmazni, így az a céljuk, hogy „Fidesztelenítsék” a magyar sajtót, ami erősen kormánypárti túlsúlyban van.

Előzmények:

• Nagy bejelentésre készülnek a szombati, kormányellenes tüntetés szervezői. A Kossuth térre, ahogyan a múlt héten is, most is tízezreket várnak.

• Csaknem hetvenezren érdeklődnek a Mi vagyunk a többség nevű csoport szombati kormányellenes tüntetése iránt a Facebookon. A múlt hétvégi első demonstráción tízezrek vonultak a Kossuth térre, hogy megmutassák: bár a Fidesz tábora a legnagyobb kisebbség, a többség nem kér Orbán Viktor kormányából.

„A választások tisztaságát rengeteg dolog sértette, a legfontosabb probléma azonban a Fidesz közpénzből épített pártmédiája, a sajtószabadság korlátozása. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az ügyészség a fideszes bűnözőket is üldözze, az ellenzéki pártok pedig ne egymást támadják, hanem működjenek együtt a Fidesszel szemben!” – írják.

_____________________________

Kövessék az eseményt élőben a Facebookon.