Magyarország legnagyobb politikai ereje a Békemenet – a miniszterelnök értékelése + videó

Orbán Viktor kiemelte: szép és felemelő nemzeti ünnepben volt része a magyaroknak, amivel az '56-os hősökre is emlékeztek, valamint arra, hogy a legnehezebb időkben is ki kell állni a fontos ügyekért, amit a kormányfő ünnepi beszédében is hangsúlyozott.

A miniszterelnök emlékeztetett: a mozgalom már 15 éve képes arra, hogy kormányon tartsa Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, ezzel megvédve Magyarországot.

A Békemenet résztvevői szerint az idei esemény nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti összetartozásra, és a béke fontosságát emelték ki.

Vitályos Eszter kormányszóvivő híradónknak elmondta: az összefogás a haza feltétel nélküli szeretetéről, az uszítás, valamint az állandó agresszív fenyegetés elutasításáról szólt.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos