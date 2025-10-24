Keresés

2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Belföld

Magyarország legnagyobb politikai ereje a Békemenet – a miniszterelnök értékelése + videó

2025. október 24., péntek 12:10 | HírTV
értékelés Békemenet Orbán Viktor

A Békemeneten összegyűlt tömeg megmutatta Magyarország legnagyobb politikai erejét. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte: a 2025-ös Békemenet felhívta a figyelmet Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalmára. A kormányfő szerint az egész világon tudják, hogy a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát, és kiáll a béke mellett.

  • Magyarország legnagyobb politikai ereje a Békemenet – a miniszterelnök értékelése + videó

Orbán Viktor kiemelte: szép és felemelő nemzeti ünnepben volt része a magyaroknak, amivel az '56-os hősökre is emlékeztek, valamint arra, hogy a legnehezebb időkben is ki kell állni a fontos ügyekért, amit a kormányfő ünnepi beszédében is hangsúlyozott.

A miniszterelnök emlékeztetett: a mozgalom már 15 éve képes arra, hogy kormányon tartsa Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, ezzel megvédve Magyarországot.

A Békemenet résztvevői szerint az idei esemény nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti összetartozásra, és a béke fontosságát emelték ki.

Vitályos Eszter kormányszóvivő híradónknak elmondta: az összefogás a haza feltétel nélküli szeretetéről, az uszítás, valamint az állandó agresszív fenyegetés elutasításáról szólt.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

 

