Magyarország jó közvetítő lehet az orosz-ukrán háborúban + videó

„A probléma megoldásának egyetlen módja, ha összefogunk és elkezdünk feltétel nélkül beszélni egymással. Akkor lehet majd abbahagyni a fegyverek küldését is. Ennek egyik megelőző lépése, a tárgyalások megkezdése, akár diszkrét formában is. Természetesen Putyinnal együtt hiszen, ha vagy az ukrán vagy az orosz fél hiányzik akkor nincs béke. „ - mondta Pietro Parolin, bíboros.

