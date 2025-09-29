Keresés

Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val

2025. szeptember 29., hétfő 13:12 | Világgazdaság

Hétfőn kivételes eljárásban tárgyalja a parlament az orosz energiáról való leválásról szóló határozatot – derül ki az Országgyűlés honlapjára feltöltött napirendből. Az egész háttere, hogy a parlament Európai Ügyek Bizottsága kiadott egy jelentést, amelyben arra jutott, hogy azzal, hogy az EU elvárja hazánktól, hogy szakadjon le az orosz energiahordozóktól, egy fontos elvet nem vesz figyelembe, és csorbulnak a tagállamok hatáskörei.

Az Európai Unió egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra és Szlovákiára az orosz gáz- és olajimport megszüntetésére, és nagy riadalmat keltett Donald Trump kijelentése is a napokban, ugyanis felszólította az európai vezetőket, hogy szakítsák meg az orosz olaj felvásárlását. Az európai vezetők között egyedülálló módon Orbán Viktornak sikerült hatnia az amerikai elnökre, aki felismerte, hogy hazánk nehezebb helyzetben van ezen a téren, földrajzilag sem könnyű csak úgy leválni az orosz energiahordozókról.

A Magyar Országgyűlés plenáris ülésén kivételes eljárásban tárgyalják az orosz energiáról való leválást hétfőn – derült ki az Országgyűlés honlapjáról. Az orosz gáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről és az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről is szóló határozatot azután tárgyalják, hogy Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt telefonon egyeztetett Donald Trumppal, aki az orosz energiáról való leválást sürgette.

A határozatot azonban még ezelőtt beterjesztette Kövér László, az Országgyűlés elnöke elé a parlamenti Európai Ügyek Bizottságának elnöke, Tessely Zoltán. Az előterjesztés szerint az Országgyűlés kedden délután fogadhatja el a határozatot.

Miről van szó?

„Az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről, az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről és az (EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról” szóló indítvány lényege röviden, hogy az Európai ügyek Bizottsága szerint az EU orosz energiától való függőségének csökkentését célzó, „(EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet” beavatkozik a tagállamok kizárólagos hatáskörébe: az EUMSz 194. cikk (2) bekezdése rögzíti ugyanis, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg energiamixüket, a tervezet viszont közvetve meghatározná az energiaellátás szerkezetét, mivel kizárna egy fontos beszállító országot.

A hosszabb magyarázatért az általános indoklást kell megvizsgálni. Abban az áll, hogy az Európai Ügyek Bizottsága 2025. szeptember 17-i és szeptember 22-i ülésén lefolytatta a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről, az esetleges energiafüggőségek hatékonyabb nyomon követéséről és az (EU) 2017/1938 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [COM (2025) 828; 2025/0180 (COD)] (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az Európai Ügyek Bizottsága megállapította, hogy a szubszidiaritás elvének vizsgálata jogilag lehetséges, mivel az indokolt vélemény megküldésére rendelkezésre álló nyolchetes határidő még nem járt le. Az Európai Ügyek Bizottsága benyújtotta jelentését, s álláspontja szerint a rendelettervezet sérti a szubszidiaritás elvét. 

A rendelettervezet az orosz földgáz behozatalának megszüntetéséről, valamint az Oroszországi Föderációból olajat importáló tagállamokra vonatkozóan diverzifikációs terv készítéséről rendelkezik. A bizottság az intézkedés jogalapjaként az EUMSz 207. cikkére (közös kereskedelempolitika) hivatkozik, miközben a tilalom elsődlegesen közös kül- és biztonságpolitikai célokat szolgál, amelyhez az EUMSz 215. cikke alapján egyhangúság szükséges. 

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

Fotó: AFP

