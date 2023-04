Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országává vált

Megosztás itt:

Rétvári Bence a bűnmegelőzés napjához kapcsolódó rendezvényen elmondta, az NBT tevékenysége mellett a jogrendszer és a rendőrség megerősítése, a foglalkoztatás magas szintje is hozzájárult ahhoz, hogy egy évtized alatt a harmadára csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.

Ez azt jelenti, hogy miközben egy évtizede még 447 ezer bűncselekmény történt egy év alatt, az elmúlt esztendőben már csupán 154 ezer

- tette hozzá.

Az államtitkár utalt egy francia közvélemény-kutató felmérésére, amely szerint Magyarországon a megkérdezetteknek csak 4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem érzi biztonságban magát. Eközben Németországban az emberek 15 százaléka, Belgiumban 20 százaléka, Franciaországban 24 százaléka, Svédországban pedig 58 százaléka mondta, hogy nem érzi biztonságban magát.

Franciaországban, a migránslakta városnegyedekben 10-ből 6 ember fél attól, hogy bűncselekmény áldozatává válik és az ilyen helyen lakók 83 százaléka igényelne aktívabb rendőri jelenlétet. Ugyanakkor Németországban egy év alatt 166-ról 336-ra nőtt a vonatokon és vasútállomásokon elkövetett késes támadások száma - említett példákat az államtitkár.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a bűnmegelőzési munka az országhatárokon is zajlik, ugyanis a migrációval megjelenik a szervezett bűnözés is. Ez azt jelenti, hogy a határvédelemmel a magyar embereket is megóvjuk attól, hogy bűncselekmények áldozatává váljanak - hangsúlyozta Rétvári Bence.