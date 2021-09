Magyarország és Szerbia egyaránt profitál az együttműködésből

Magyarország hosszú távú partnerségi megállapodást kötött Szerbiával. A kormányfő közölte: történelmi horizonton a legfontosabbak közé tartozik ez a megállapodás, amelyet Szerbia miniszterelnökével írt alá. Orbán Viktor hozzátette: nem csak arról szól a megállapodás, hogy közép-európát újjá kell építeni, hanem arról is, hogy az afganisztáni helyzet miatt meg kell védeni a kontinensen nyugatabbra fekvő államokat az újabb bevándorlási hullámtól. Az elmúlt hét évben rendkívül sikeressé vált az együttműködés Magyarország és Szerbia között - mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök. Nemzeti jelentőségűnek nevezte a nemzettudat és a szakmaiság szempontjából a Soproni Egyetemet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Tállai András államtitkár: mintegy 57 ezer nagycsaládos anya mentesült az adófizetés alól tavaly. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő: az emberek 97 százaléka szerint a gyermek nevelése kizárólag a szülők feladata és felelőssége. ITM: Hárommilliárd forinttal segítette a szülők munkába állását a bölcsődei támogatás. Tudjuk, hogy milyen az, amikor Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányoz - mondta Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Alapjogokért Központ: Tavaszig a választások határozzák meg az EU és Magyarország viszonyát. Jobb minőségű és versenyképesebb lesz a felsőoktatás a modellváltásnak köszönhetően - közölte Hankó Balázs, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. A minimálbér emeléséről egyeztetett Varga Mihály pénzügyminiszter Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökéve. Gyopáros Alpár kormánybiztos: Nagyszabású vasútállomás-fejlesztés indul a Magyar falu programban. A felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes stratégia és a hozzá kapcsolódó egységes politikai érdekképviselet - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Koronavírus: 246 új fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 3 beteg. Jelenleg 208 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma több mint 5 millió 800 ezer, közülük 5,5 millióan a második adagot is megkapták. 438 ezren már a harmadik oltást is felvették. György István államtitkár: Magyarország sikerrel küzdötte le a járvány mindhárom hullámát. A világon 221,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,58 millió. Szlovákiában lehetővé teszik az 5 és 11 éves közti korosztály számára is a koronavírus elleni oltás felvételét. Jövő héttől szigorít a karantén szabályain Ukrajna. Montenegróban a nagykorú lakosság csaknem felét oltották be. A német lakosság kétharmada kapott már legalább egy adag oltást. Brüsszel könnyelműen viszonyul az uniós alapszerződéshez, a visegrádi országok viszont a lisszaboni szerződés őrei kell hogy legyenek - mondta Hörcsik Richárd, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke Lengyelországban. Továbbra sem csillapodik a Fehéroroszország felől érkező migrációs nyomás, ezért egyre több uniós ország dönt a határkerítés építése mellett. Peter Stano uniós szóvivő szerint a tálib kormány nem teljesíti a kormányalakítást érintő ígéreteket. Kínai külügyi szóvivő: Peking kész fenntartani a kommunikációt az új afgán kormánnyal. Pakisztán afgán menekültek százait toloncolta vissza hazájukba - közölték az iszlámábádi hatóságok. Csaknem nyolcvan lázadó és katona vesztette életét Jemenben a legutóbbi összecsapásokban Marib tartományban. A hongkongi rendőrség letartóztatta a Tienanmen téri eseményekről évente megemlékező Hongkongi Szövetség több tagját. Deszantelhárító orosz harcászati gyakorlat kezdődött a Kuril-szigeteken. Fokozott biztonsági intézkedések közepette megkezdődött Párizsban a 2015-ös párizsi terrorcselekmények szervezésével vádolt 20 ember pere. Tízezrek tüntettek a brazíliai nagyvárosokban Jair Bolsonaro elnök mellett. Többtucatnyian haltak meg egy Jakarta melletti börtönben pusztító tűzben. Hatalmas árvíz pusztított a közép-mexikói Tulában, legkevesebb 16 beteg halt meg a városi kórházban, amikor az árvíz elöntötte az épületet, és megszűnt az elektromos áramszolgáltatás. Nagy erejű földrengés rázta meg Acapulco környékén, egy ember meghalt, súlyos károkról viszont nem érkeztek hírek. Gázrobbanás történt Moszkvától nem messze, Noginszkban egy kilencemeletes házban. A detonációnak két halálos áldozata van. 44 határsértőt tartóztattak föl a rendőrök Szeged külterületén. Több mint tízmillió forintot érékű, légi eszközökkel csempészett cigarettát foglalt le a NAV. Szalagkorlátnak ütközött egy motoros Kocsérnál, a 35 éves abonyi férfi a helyszínen meghalt. Életének 96. évében elhunyt Hertelendy Margit, a magyar vadászati kultúra kimagasló személyiségének, Széchenyi Zsigmond özvegye. BKK: Jelentős közúti lezárásokra kell készülni a ma esti budapesti labdarúgó világbajnoki selejtező miatt a budapesti Puskás Aréna környékén. A juniorok versenyében Szabanin Natália bejutott a nyolcaddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Férfi vízilabda ob I: Tigra-ZF-Eger - UVSE-Hunguest Hotels 20:16 A játékosként négyszeres Stanley Kupa-győztes Duane Sutter lett az Újpesti Jégkorong Akadémia mentoredzője és fejlesztési igazgatója.