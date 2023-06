Magyarország elutasítja a kötelező kvótát

Megosztás itt:

Nehéz időszak vár Európára és benne Magyarországra is, ha végleg elfogadják a kötelező migránskvótákról szóló szabályozást - hangsúlyozta híradónknak a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Még csak nem is az a legnagyobb baj, bár ez már súlyos baj, hogy aki nem akar részt venni a kötelező elosztásban, azt durván meg akarják bírságolni; hanem az igazi baj az az, hogy ez felhívás keringőre, tehát az Európai Bizottság, Brüsszel, az Európai Unió meghívást küld az összes migránsnak a világon, és ennek meg is lesz az a hatása, hogy tömegessé fog válni a migráció nagyon rövid időn belül

- mutatott rá Gulyás Gergely.

Ez abszolút szembemegy azzal, amit egyébként a magyar választók rögzítettek, illetve a magyar konzultáció is és népszavazás is

- ezt pedig már az igazságügyi miniszter nyilatkozta a HírTV-nek. Varga Judit vörös vonalnak nevezte a migrációs kvótát. Úgy fogalmazott: azt nemcsak a múltban, hanem a jelenben és a jövőben is ellenezni fogja a kormány. Hozzátette azt is, hogy még nincs vége a történetnek, hiszen most háromoldalú tárgyalások kezdődnek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között. A végleges szöveg elkészítésére pedig nincsen időkorlát.