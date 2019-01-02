2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Még mindig a migráció a legfontosabb téma

Hír TV

2019. január 2., szerda 17:43, frissítve: szerda 19:30

A migrációs folyamatokról mondhatnak véleményt az emberek a májusi EP választáson Bakondi György szerint. De miért ez még mindig a legfontosabb téma? Megkérdezzük a belbiztonsági tanácsadót! A műsor 19.30-kor kezdődik a Hír TV-n

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Felismeri őket? Értesítse a rendőrséget

2

Hír TV

Megvan az egyezség a minimálbérről

3

Hír TV

Tűzijáték és utcabáli hangulat Budapesten

4

Hír TV

A legbátrabb kutyák sem képesek megbirkózni vele

5

Hír TV

Allahot éltetve késelt egy férfi Manchesterben

6

MTI

Agyonlőtte barátnőjét, annak gyermekeit és az anyját