Magyarország ellenáll a migrációs nyomásnak

Újabb nő vádolja zaklatással a DK frakciószóvivőjét - írja a Vadhajtások.hu. Az internetes lap egy levelet közöl, melynek írója azt állítja, Gréczy Zsolt május óta üzenetekkel és önmagáról készített obszcén fotókkal bombázza őt. Egy képviselőnek is lehet magánélete - reagált a Gréczy ügyre a Dk szóvivője. Barkóczi Balázs szerint a pártnak ezzel nincs dolga, bár azt szerencsétlennek tartja, hogy a politikusról botrányos képek kerültek nyilvánosságra. A Gréczy Zsoltról készült obszcén fotókkal a fő probléma, hogy ezeket állítólag fiatal nőknek küldözgette - mondta az országgyűlés kulturális bizottságának fideszes alelnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. L. Simon László szerint ezt az ügyet a DK-s képviselőnek mindenképp tisztáznia kell. A politikus rámutatott: Gréczy Zsolt sok esetben úgy tett, mintha erkölcsi szempontból megkérdőjelezhetetlen lenne, majd ezután napvilágot látott ez a fotósorozat. Gajda Pétert az sem érdekli, hogy ellenzéki szövetségesei a lemondását követelik a kispesti korrupciós botrány miatt - már az LMP, a Jobbik és a független Hadházy Ákos is Gajda távozását sürgeti. Tordai Bence elismerte, hogy a választások utáni osztozkodás során felesége is kapott posztot a II. kerületi önkormányzat városfejlesztési bizottságában, külsős szakértőként segíti a testület munkáját. Arra a kérdésre, hogy nem érzi-e aggályosnak felesége foglalkoztatását, miközben a főváros cégeinek vezetőit indoklás nélkül küldi el a főpolgármester, a Párbeszéd országgyűlési képviselője nemmel válaszolt. Feljelenti Soproni Tamás VI. kerületi polgármestert a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László azt mondta, a momentumos polgármester diszkriminatív határozatot hozott, amellyel megtiltotta a pártnak, hogy kettős keresztet állítson fel a Nyugati téren, és saját bevallása szerint is politikai döntés. Belső vizsgálat indul a bírósági korrupció gyanúja miatt a Szegedi Törvényszéken - a Szeviép- ügyben merült fel visszaélés. A PestiSrácok.hu szerint a felmentő ítéletet hozó tanács vezető bírája, Kovalcsik Éva 12 millió forintért kapott meg egy 100 négyzetméteres belvárosi lakást az önkormányzattól. A törédekáron szerzett luxusingatlan Szeged szívében, az impozáns Wagner-palotában van. A lakás mindösszesen 8 napig volt a bírónő tulajdonában, ezután továbbértékesítette Szeged egyik ismert gazdag vállalkozójának. A portál egy másik gyanús ügyet is feltárt: kiderítették, hogy a Szeviép-ügyben másodfokon felmentő ítéletet hozó bírói tanács tagja, Nóvé Ágnes családi vállalkozása többször kapott a Szegedi önkormányzattól megbízásokat. A Fidesznek meggyőződése, hogy erősen felmerül a bírói korrupció gyanúja a Szeviép-ügyben - mondta Halász János, a Fidesz frakció szóvivője. Az LMP budapesti elnöke méltatlannak tartja a főpolgármester által kiírt pályázati eljárást a Főkert Zrt. vezetői posztjára, ezért az illetékes fővárosi bizottságok rendkívüli ülését kezdeményezi, valamint új, nyílt eljárás kiírását tartja szükségesnek. Aláírta az államfő a TB törvény december 11-én elfogadott módosítását egyúttal elrendelte annak kihirdetését. Áder János közleményében azt írta: az új törvény rendelkezései csak a TB járulékot szándékosan nem fizetőket érintik. Várhatóan nem kötnek új megállapodást a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek, így jövőre is 8-8 százalékkal emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum összege a 2018 végén megkötött, kétéves egyezség értelmében – értesült a Magyar Nemzet. A gazdaság fehéredésével járhat a társadalombiztosítási ellátásról szóló új törvény - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az M1-en. Az idei évben 566 milliárd forintból valósultak meg útépítések és fejlesztések Magyarországon, ami rekordnak számít – jelentette ki Schanda Tamás, az ITM államtitkára. A honvédelem, Magyarország függetlenségének és biztonságának szavatolása jövőre is a kormány legfontosabb feladata lesz - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendvédelmi erők minden illegális migrációs próbálkozás ellenére is meg fogják védeni Magyarország és az Európai Unió határait, valamint a magyar és az európai emberek biztonságát – mondta a kormányfő belbiztonsági főtanácsadója a Magyar Hírlapnak. Magyarország, néhány hasonlóan gondolkodó országgal, köztük Lengyelországgal közösen mindent megtesz azért, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja ne válhasson semmifajta hivatkozási alappá a nemzetközi jogban - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Ismét benyújtotta a román parlamentben a Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét az a két magyar képviselő, aki az RMDSZ parlamenti frakciójában politizál, de a Magyar Polgári Párt színeiben nyert mandátumot. Jeremy Corbyn vezetése alatt a brit Munkáspártban a szélsőbaloldal vette át az irányítást szektás beütésekkel, és ez teljesen képtelenné tette a pártot arra, hogy hiteles politikai erőként kormányra kerülhessen - mondta Tony Blair egykori brit kormányfő. Brit határőrök elfogtak 69 embert, aki illegálisan próbált meg átjutni a La Manche csatornán Nagy-Britannia irányába – közölte a brit belügyminisztérium. Nem csak német probléma a Görögországban és Bosznia-Hercegovinában tartózkodó menekültek ügye, a megoldásához más európai uniós tagállamoknak is hozzá kell járulniuk - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Az olasz kormánypártok közé tartozó Öt Csillag Mozgalom támogatja, hogy megvonják Matteo Salvini volt belügyminiszter, a Liga vezetőjének mentelmi jogát az elleni indított ügyészi eljárásban egy migránsokat szállító hajó kikötési tilalma miatt. Összecsaptak a spanyol rendőrök és a katalán függetlenségpárti tüntetők a szerda esti el Clasico, vagyis a Real Madrid - Barcelona labdarúgó-mérkőzése alatt a stadion körül. Az elszakadásért harcoló tiltakozók a rendőrökre is rátámadtak. Az új amerikai szankciók nem fogják megakadályozni az Északi Áramlat 2 földgázvezeték megépítését - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Mintegy nyolcmilliárd dollárt ígértek a menekültek megsegítésére az ENSZ Globális Menekültügyi Fórumának résztvevői - tájékoztatott az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Az amerikai képviselőház megszavazta, hogy Donald Trump elnököt felelősségre vonják az ellene felhozott mindkét vádpontban, és ezzel döntött az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás lefolytatásáról. Donald Trump amerikai elnök meggyőződése szerint a szenátus helyreállítja a törvényes rendet, és tisztázza őt az ellene felhozott vádak alól - hangsúlyozta a Fehér Ház közleményében. Az Egyesült Államok számára nagyon szomorúnak, de az alkotmányosság szempontjából nagyszerűnek nevezte Nancy Pelosi demokrata párti házelnök azt, hogy a képviselőház megszavazta a Donald Trump elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítását. Pakisztánban fegyveresek megöltek két rendőrt, akik egy gyermekbénulás elleni oltást végző csapatot kísértek az ország északnyugati részében. 14 ember meghalt Csád nyugati részén, amikor a Boko Haram feltételezett fegyveresei rátámadtak egy halászfalura. Letartóztatási parancsot adott ki Evo Morales lemondatott bolíviai elnökkel szemben lázadásra való felbujtás, terrorizmus és terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt a latin-amerikai ország ügyészsége. Szükséghelyzetet hirdettek Új-Dél-Wales ausztrál államban a bozóttüzek és a rendkívüli hőség miatt. A pestszentlőrinci rendőrök elfogták azt a férfit, aki többször megszúrt egy iskolás csoportot kísérő tanárt egy budapesti villamoson - közölte a rendőrség. Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe a rendőrök egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Megölte élettársát egy férfi Mélykúton, majd magukra gyújtotta a házat - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Öngyilkosságot kísérelt meg börtöncellájában Portik Tamás, akit a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással vádolnak – tudta meg a Blikk. A lap azt írja: a több emberöléssel is összefüggésbe hozott férfi kétszer is megpróbált végezni magával. Magyar állampolgárságú bankautomata-robbantókat fogtak el Németországban, de Magyarországon is gyanúsítottként hallgattak ki négy férfit az üggyel összefüggésben - közölte a Zsaru Magazin. Az év végi ünnepek idején több forgalmas vonalon a megszokottnál sűrűbb járatindítást ígér a közösségi közlekedésben a BKK. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős kapta a 2019-es női páros világbajnoki címet a Nemzetközi Tenisz Szövetségnél. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint a kiemelt magyarországi rendezésű sportesemények az ország jó hírét vitték el a világba, és a magyar sport rendkívül sikeres évet zárt. A címvédő Berecz Zsombor a harmadik helyre lépett előre a vitorlázók Finndingi hajóosztályának Melbourne-ben zajló világbajnokságán, melyen újabb futamgyőzelmet aratott. Férfi kosárlabda Európa Kupa: BC Kijev (ukrán) - Egis Körmend 80:78 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - BLMA (francia) 70:77 Szlovák jégkorongliga: Slovan Bratislava (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 2:3 Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Dunaújvárosi Acélbikák 2:1; UTE-DEAC 4:1