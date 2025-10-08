Magyarország egyetlen kulcsfontosságú atomerőműve 50 éves! + videó
2025. október 08., szerda 08:59
Hír TV
A Paksi Atomerőmű idén ünnepli 50. születésnapját, az 1975. október 3-i alapkőletételre emlékezve. Hazánk egyetlen működő atomerőműve kulcsszerepet játszik Magyarország villamosenergia-termelésében, és jelentősége a jövőben csak növekszik a Paks II. fejlesztések tükrében. A tiszta, biztonságos és olcsó áramot garantáló erőmű a magyar energiafüggetlenség stratégiai alapja.
