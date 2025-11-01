Magyarország az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében

Megosztás itt:

A közlemény szerint a 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország programban október végéig kérhettek a cégek állami hozzájárulást a még ellátatlan járásokban tervezett kivitelezésekhez. A napokban megjelent kormányhatározat gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb megvalósításuk érdekében kiemelt beruházássá nyilvánította a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseket.

Hozzátették, Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

A Gigabit Magyarország programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorciumi formában is - írták, jelezve: a 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.

A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége - ismertették.

A közleményben idézték Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt, aki elmondta: a nagyvárosokban élők ma már akár két-három szolgáltató kínálatából válogathatnak. Sok vidéki kistelepülésre azonban még nem ért el a jó minőségű, megbízható, gigagyors internet.

Hozzátette: a tempósabb hálózatépítést a Gigabit Magyarország program forrásai és a kiemelt beruházássá nyilvánítás mellett az Országgyűlés által tárgyalt törvénymódosítási javaslatukkal is ösztönzik.

"Az összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően sikerülni fog: a következő évtized elejére minden településre elér a nagyon nagy kapacitású hálózat. Így egyetlen háztartás vagy vállalkozás sem marad le a digitális fejlődésről" - közölte az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock