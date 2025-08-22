Keresés

Belföld

Magyarország az élen: Rekordalacsony az elérhetetlen egészségügyi ellátás aránya

2025. augusztus 22., péntek 15:00 | MTI

Fantasztikus hír! Az Eurostat szerint Magyarországon az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége az EU legjobbjai között van: csupán 1,4% nem jut megfelelő ellátáshoz. Kattints, és tudd meg, hogyan értük el ezt a sikert

  • Magyarország az élen: Rekordalacsony az elérhetetlen egészségügyi ellátás aránya

Magyarországon az úgynevezett "kielégítetlen egészségügyi szükséglet" aránya a legalacsonyabbak közé tartozik az egész Európai Unióban, a szolidaritási elven működő társadalombiztosításnak és az ellátási szükségleteket figyelembe vevő egészségügyi ellátórendszernek hála - közölte az Eurostat adatai alapján a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Takács Péter "Tudatipari hisztériakeltés vs. valóság (ráadásul az Eurostat szerint)" című bejegyzésében hozzátette: ez azt jelenti, hogy az összes olyan esetben, amikor valakinek egészségügyi ellátásra lenne szüksége, a páciensek mindössze 1,4 százaléka nem fér hozzá az állapotának megfelelő ellátáshoz finanszírozási okból, a várakozási idők vagy az egészségügyi szolgáltatótól való távolság miatt. "Hála a magyar egészségügyben dolgozóknak, a korábbi - egyébként szintén kiváló 1,6 százalékos - arányt sikerült még tovább javítani" - írta.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy e tekintetben mindössze 4 tagállam előz meg minket: Ciprus, Málta, Csehország és Németország. "Ki kell emelni azt is, hogy a vagyoni helyzet Magyarországon alig van hatással a hozzáférési esélyekre" - fogalmazott. Takács Péter hangsúlyozta: "bár jó úton járunk, hátradőlni nem lehet, cél a dobogó ebben is!" Végül megjegyezte, "még mielőtt a kamuprofilok rákezdenek, hogy ez azért van, mert mindenki magánellátásba megy, még egy tényadattal terhelném őket": Magyarországon az összes egészégügyi ellátásnak mindössze 15,5 százaléka történik magánellátás keretében, ami bőven az uniós átlag alatt van.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Fővárosi vezetés - Lesújtó eredménnyel zárult a vizsgálat a BKV-nál + videó

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

