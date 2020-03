Magyarország az élen: Egy protokoll segítségével előre jelezhetők a járványok

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 226-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, továbbá elhunyt egy brit beteg. Az új koronavírussal bárki megfertőződhet és bárki fertőzhet, a kórokozó az országban mindenhol jelen van - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Több száz tonnányi, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszköz érkezik még Kínából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány újabb több mint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára egészségügyi eszközök vásárlására - olvasható a Magyar Közlönyben. Újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely további könnyítést hoz a hiteleseknek. A szabályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitelmoratóriummal élő ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, amikor újraindul a fizetési kötelezettség, akkor is segítse. Egy nap alatt állítottak fel tábori kórházat, sátorrendszert a katonák a budapesti Szent László Kórház udvarán - írta a honvedelem.hu. A koronavírus-járvány idején most nagyobb a baj, mint eddig bármikor, ezért a mostani időszak az összefogás, az összekapaszkodás ideje - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Varga Judit igazságügyi miniszter a magyar nemzet életkérdésének nevezte, hogy a parlamenti képviselők mikor és milyen döntést hoznak a koronavírus elleni védekezésről szóló kormányzati törvényjavaslatról. Gátolja a koronavírus-járvány elleni védekezést a baloldali ellenzék azzal, hogy nem támogatta a vírus elleni törvényt az Országgyűlésben - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ellenzék felelőtlensége miatt hatályát veszti több járvány elleni intézkedés. A kormány szerdai ülésén keres megoldást az ebből fakadó problémákra - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzék helyében megszavaztam volna a törvényjavaslatot - közölte Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke a Facebook-oldalán. Dúró Dóra a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában felháborítónak és álságosnak nevezte a gyurcsányista-balliberális ellenzék hozzáállását a koronavírus-törvényhez. A Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselője szerint a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényben minden biztosíték megtalálható arra, hogy a kormány ne élhessen vissza a különleges jogrenddel. Karácsony Gergely egy személyben gyakorolja a fővárosi közgyűlés jogait, álságos az ellenzék tiltakozása a kormány rendkívüli intézkedései ellen – mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A jelenlegi helyzet mindenkire sok feladatot ró, sokkal szigorúbb szabályokat kell betartani, mint árvíz esetén – mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában közölte: a szokásos húsvéti tartós élelmiszergyűjtést felfüggesztették, és igyekeznek az adakozni vágyókat az 1357-es telefonszám hívására buzdítani. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései is életet mentenek a koronavírus-járvány idején - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth rádióban. Az MNB 2-3 százalékos gazdasági növekedéssel és 2,6-2,8 százalékos inflációval számol idén, megjegyezve, hogy az előrejelzés bizonytalansága nagy, és a prognózis a március 19-ei állapotot tükrözi. 15 ezer forintra emelkedik az érintéses fizetések PIN-kód nélküli összeg-határa - az eddigi 5 ezer forintos korlátozás április 15-től növekszik a háromszorosára. Elhalasztja áramszünettel járó munkái többségét az E.ON, és az Elmű Hálózati Kft., hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben kelljen a rendkívüli helyzetben hálózati beavatkozást végezni - közölték a cégek. Digitális Összefogás elnevezéssel akciót indított az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a kezdeményezés célja, hogy a szektor szereplői által felajánlott digitális megoldások, eszközök és szolgáltatások minden érintetthez eljussanak. A migránsok folyamatosan megpróbálnak áttörni a török-görög határon, ezért állóháború alakult ki ott - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Elérte a 422 989-et az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szerda reggelre. A halálesetek száma 18 916, a gyógyultaké pedig 108 578 lett - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem. Szlovákiában újabb 19 embernél mutatták ki a Covid-19 fertőzés kórokozóját, 204-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében mától tovább korlátozzák a kijárást Romániában, a közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba pedig a katonaságot is bevonják - jelentette be Marcel Vela belügyminiszter. Lengyelországban 774 Covid-19 fertőzést regisztráltak, 24 óra alatt 125-tel nőtt az ismert fertőzöttek száma. Az adatok és a tények függvényében dől majd el, mikor lehet visszavonni az új koronavírus miatt Ausztriában bevezetett óvintézkedéseket - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár. Franciaországban 24 óra alatt 240-nel 1100-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, ami az eddigi legnagyobb napi emelkedés – a 22 300 diagnosztizált beteg közül 10 176-an vannak kórházban. Spanyolországban több mint 500-an veszítették életüket az elmúlt egy nap során koronavírus-fertőzés következtében - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Ismét emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, 743 halottal 6820-ra emelkedett a betegség eddigi áldozatainak a száma, 3612 új beteget regisztráltak. Gyorsul az új típusú koronavírusos fertőzések üteme – közölte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója - New York államban csaknem 26 ezer fertőzést diagnosztizáltak, a halálos áldozatok száma 210-re emelkedett. Az új típusú koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorítások enyhítését és a munka mihamarabbi újbóli megindítását szorgalmazta az amerikai elnök. Az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelmet irányító amerikai kormányzati munkacsoport egészségügyi szakemberei döntenek majd a szigorítások enyhítéséről - jelentette ki Donald Trump. Az Egyesült Államokban megszületett a megállapodás a törvényhozókkal a gazdasági csomagtervről, amely az új típusú koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági nehézségek orvoslását célozza. A járvány terjedése miatt lelassult francia gazdaság ösztönzése céljából a kormány a hazai termékek fogyasztására buzdított, a mezőgazdasági miniszter a kényszerszabadságon lévő és tétlenné vált embereket arra kérte, hogy menjenek ki a földekre dolgozni. Az Európai Unió európai ügyekkel foglalkozó tanácsa politikai megállapodásra jutott arról, hogy meg lehet kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával - közölte Andreja Metelko Zgombic horvát európai ügyekért felelős államtitkár. Rudolf Pétert bízza meg a Vígszínház vezetésével Karácsony Gergely főpolgármester. A bíróságokra érkező iratok hét napra karanténba kerülnek a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a halaszthatatlan ügyek iratait speciálisan kezelik - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Kézigránátokat, lőfegyvert, lőszereket, kábítószergyanús növényeket és növényszármazékot foglaltak le a rendőrök Nyugotszenterzsébeten egy férfi házában. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke sajnálja a tokiói játékok elhalasztását, de mint mondta: örül annak, hogy a seregszemlét egy későbbi időpontban megrendezik. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint körültekintő és helyes döntés született azzal, hogy a koronavírus-járvány hatására jövő nyárra halasztották a tokiói nyári olimpiát.