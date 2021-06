Magyarország a legjobbak között a munkanélküliség kezelésében

Elfogott a Terrorelhárítási Központ egy magát iszlamistának valló, 21 éves magyar férfit, aki többféle terrortámadást, tömegrendezvényen történő robbantást, továbbá tömegbe hajtva elkövetett támadást tervezett Magyarországon. A Terrorelhárítási Központ főigazgatója közölte: hetek óta felderítést folytatottak az ügyben, miután az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon egy magyar fiatalember is részt vett a beszélgetésekben. A párbeszéd tartalma ellenséges ideológiát, kimondottan dzsihadista propagandát valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről, azokra vonatkozó eszközökről, anyagokról, módszerről szólt - mondta Hajdu János. A férfit az ügyészség őrizetbe vette, emberöléssel és robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítják. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. 275 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 987 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 13 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 774 főre emelkedett. Már 5 millió 206 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 694 ezren a második dózist is megkapták. A Fidesz-kabinet már 2017-ben döntést hozott az új nemzeti oltóanyaggyár építéséről, a koronavírus-járvány pedig igazolta annak szükségességét - hangsúlyozta György László államtitkár a Magyar Demokratának. Karácsony Gergelyéknél bőven akad pénz jutalmakra a Városházán - írja a Magyar Nemzet. Az Adatradar.hu információi szerint több mint 70 millió forint jutalmat osztottak ki tavaly a Főpolgármesteri Hivatal vezetőinek. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy ez az összeg magasabb a 2019 végén kifizetett bónuszoknál, ami azért különös, mert Karácsony Gergely rendszeresen hangoztatja, hogy az önkormányzatnak nincs pénze. Hídépítő utcából Dalai Láma utca, a Helyi Kikötő útból pedig Ujgur Mártírok útja lett – a Ferencvárosi Önkormányzat átnevezte azokat a környező utakat, ahová a kormány tervei szerint a Fudan Egyetemet építenék fel. A Fidesz felhívta a figyelmet arra, hogy a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina nem nevezhet át közterületet Budapesten, ez kizárólag a Fővárosi Közgyűlés hatásköre. Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina a politikai show-műsor helyett inkább tartsa be a jogszabályokat! - szólított fel a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója. Mini konzultációt indít a Budán élő polgárok számára, a 3-as választókerület Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. Fürjes Balázs a Facebookon jelentette be, hogy kikérik a budaiak véleményét, hogy miről szóljon a jövőben a közélet. A kormány a jövő évi költségvetésben is elkülönítette a 13. havi nyugdíj következő részletét, így 2022-ben már plusz félhavi juttatást kapnak a nyugdíjasok - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,08 százalékos emelkedéssel, 46 736,89 ponton, új történelmi csúcson zárt. Nem fékezte le a járvány a Modern városok program beruházásait, amelynek az idei és jövő évi együttes költségvetése meghaladja a hatszázmilliárd forintot - mondta a Magyar Nemzetnek Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Június 14-ig olyan diákok jelentkezését várják a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra, akik már felvételt nyertek a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére, alap- vagy mesterképzésre - mondta Rácz Zsófia államtitkár. Egyre nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: Spanyolországban a közelmúltban hirtelen megnőtt a migránsok beáramlása, aminek hátterében egy Marokkó és Spanyolország közötti politikai vita állt. A második világháború idején a lengyel menekülteket segítő esztergomi polgármesternek, Etter Jenőnek post mortem odaítélt, Virtus et Fraternitas érmet adott át a varsói elnöki palotában rendezett ünnepségen Andrzej Duda lengyel államfő. Magyarország háromszázezer adag AstraZeneca vakcinát adott kölcsön Szlovéniának, hogy az fel tudja gyorsítani oltási kampányát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ljubljanában. Már több mint 171 millióan fertőződtek meg eddig koronavírusban a világon, a halálos áldozatok száma 3 millió 561 ezer a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján. Tovább enyhítenek a lengyel járványügyi korlátozásokon június 6-ától: létszámkorlátozás mellett konferenciák és vásárok rendezhetők, 150-re emelik az esküvők és nyilvános rendezvények maximális létszámát. A koronavírus elleni egy oltással is be lehet utazni Horvátországba - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. Ukrajnában 2205 új koronavírusos beteget jegyeztek fel egy nap alatt, ami stagnálást mutat. Beindul az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának előállítása Thaiföldön - közölte a brit-svéd gyógyszergyártó és a thaiföldi uralkodó tulajdonában lévő partnere, a Siam Bioscience nevű vállalat. Németországban a lakosság több mint 40 százaléka a koronavírus-világjárvány után is viselne szájat és orrot takaró maszkot, hogy megelőzzön fertőzéseket. Június 15-ig meghosszabbította az éjszakai kijárási tilalmat az észak-macedón kormány, így a következő két hétben is tilos lesz utcára lépni éjfél és hajnali 4 óra között a nyugat-balkáni államban. Egy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben, Ausztrália második legnépesebb városában. Az Afrikai Unió felfüggesztette Mali tagságát a szervezetben az ott végrehajtott, előző heti puccs miatt, és büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba, ha a katonai vezetés nem adja vissza a hatalmat a civil kormánynak. A karen kisebbség több ezer katolikus tagja is menekülni kényszerült a kelet-mianmari Kajáh államban lévő falvakból a hadsereg légi- és tüzérségi csapásai miatt - közölte a Kathpress katolikus hírügynökség. Egy örmény katonai alakulat behatolt Azerbajdzsán területére, és ott hadállást próbált kiépíteni - közölte a bakui védelmi minisztérium. Örményország félretájékoztatásnak minősítette a bejelentést. Szudán felülvizsgálja az orosz haditengerészeti bázis kialakítására vonatkozó megállapodást, amely még a 2019 tavaszán elmozdított Omar el-Besír elnök hivatali idején született - közölte a szudáni vezérkari főnök. Legkevesebb tíz civil meghalt két robbanásban az afgán főváros, Kabul nyugati részén - közölték tisztségviselők. Franciaország nemzeti ügynökséget tervez létrehozni az olyan külföldi álhírek kiszűrésére, amelyeknek célja az állam destabilizálása - jelentette be Stéphane Bouillon nemzetvédelmi államtitkár. Agyonlőtte kollégáját, majd magával is végzett egy tűzoltó Los Angelestől nem messze. Az elkövető a tűzoltóállomáson nyitott tüzet, 44 éves áldozatán kívül egyik felettesét is megsebesítette. Kigyulladt és elsüllyedt az iráni haditengerészet egyik legnagyobb hajója a Perzsa-öböl bejáratának közelében, a legénységet sikerült kimenekíteni. Németországban fogtak el egy TOP 50-es körözési listán szereplő magyar férfit, aki tizenegy évig bujkált a hatóság elől - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Negyvenkilenc röszkei pénzügyőr ellen emelt vádat az ügyészség vesztegetés miatt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Vádat emeltek egy török sofőrrel szemben, aki 33 határsértőt egy teherautóba zsúfolva próbált Nyugat-Európába csempészni - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Vádat emelt jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás miatt a Nagyatádi Járási Ügyészség egy Somogy megyei idősotthon vezetője ellen, aki több mint 17 millió forintot emelt le egy idős gondozott bankszámlájáról. Csütörtök, péntek és szombat éjszaka lezárják a Budai alsó rakpartot a Döbrentei tér és a Halász utca között. A koronavírus-járvány áldozataiért imádkoznak és harangoznak vasárnap délelőtt a magyarországi keresztény templomokban - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Fucsovics Márton kikapott az olasz Fabio Fogninitől a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC 20:32 Venyercsán Bence és Helebrandt Máté indulhat 50 km gyaloglásban a tokiói olimpián, miután a Nemzetközi Atlétikai Szövetség lezárta a versenyszám világranglistáját. Az éremtáblázat második helyén végzett a magyar kick-box-válogatott a karlovaci Európa Kupán, amelyen 27 nemzet képviselői indultak. Kisebb sérülés miatt sem Nagy Ádám, sem pedig Gazdag Dániel nem lép pályára pénteken a magyar labdarúgó-válogatottban a Ciprus elleni felkészülési mérkőzésen. A spanyol Villarreal lesz a Budapest Honvéd vendége július 24-én, az új Bozsik Aréna hivatalos avatómérkőzésén.