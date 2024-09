Magyarország a családok támogatásában hisz + videó

Rétvári Bence parlamenti államtitkár, BM: "Míg Magyarország 14 évvel ezelőtt az európai országok között a 27. helyen volt a gyermekvállalási kedvben, az úgynevezett teljes termékenység arányszámban, addig most már Magyarország a 6. helyen van, tehát most már csak 5 ország van előttünk, és az európai országok döntő többsége már mögöttünk van."

Huszonötödik babanap Kosdon. A Pest vármegyei településen negyedszázados hagyomány, hogy minden évben ünnepségen köszöntik az újszülötteket. A jubileum alkalmából azokat is meghívták a településre, akik 25 éve újszülöttként voltak jelen. Akkor hat babát köszöntött a település, idén már harmincat. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ez is jól mutatja, hogy Magyarországon növekszik a gyermekvállalási kedv.

