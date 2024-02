Magyarország a béketárgyalások és a béke pártján áll + videó

Megosztás itt:

Európát úgy rángatták bele egy egy elhibázott szankciós politikába, hogy az nem a háború végét hozta el, hanem újabb nehézségeket. Magasabb energiaárakat és elszabaduló inflációt, eközben hiába mondták az orosz gazdaság nem rogyott térdre. A növekvő gazdasági terhek Magyarországra is nagy erőkkel nehezednek. Folyamatos a nyomás rajtunk, hogy további támogatásokkal finanszírozzuk a háborút. Olyan milliárdokkal amelyeket másra is fordíthatnánk. Ráadásul az elmúlt két év azt is megmutatta, hogy ennek a konfliktusnak aligha lesz megoldása a harctéren. Ezek a körülmények és a történelmi tapasztalatok is élég okot adnak arra, hogy egyértelművé tegyük, Mi a béketárgyalások és a béke pártján állunk.