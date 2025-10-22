Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak - Orbán Viktor + videó

A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Veszély vagy lehetőség az MI az oktatásban? A kormány bejelentette: a technológia a magyar tananyaghoz igazodva segíti a diákokat, de a tanár pótolhatatlan. Kattintson az elemzésért!

Luxusbörtönbe vonult Nicolas Sarkozy! A líbiai kampánypénzek miatt elítélt volt francia elnököt magánlakosztály várja Párizsban. A Radar bemutatja a botrány részleteit. Kattintson a videóért!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Orbán Viktor: Aki békét akar, annak ki kell állnia a béke mellett + videó Orbán Viktor a békemenetre invitált mindenkit. Úgy fogalmazott: találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen. A kormányfő azt is elárulta, hogy a beszédét délután fogja megírni, addig még kormányzás van.

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.