Magyarok a Marson?

2014-ben indult el az Európai Űrügynökség és az Európai Unió közös földmegfigyelési programja, a Copernicus. A program fontos részét képezik a Sentinel műholdak, amelynek tagjai optikai távérzékeléssel készítenek felvételeket a Föld felszínéről. A Sentinel-2 műholdflotta négy műholdját a Magyar Űripari Klaszterrel közösen egy miskolci cég építette 8 éven keresztül. A város kiemelt jelentőséget tulajdonít az űriparban való részvételnek, ezért idén is helyet adott a Magyar Űripari Klaszter két napos rendezvényének.

Az Űripari Klaszter létrejötte is miskolci cégnek, cégeknek köszönhetőek, sőt azt is szeretném hozzátenni, amikor hazánk csatlakozott az ESA-hoz, az Európai Űrügynökséghez, akkor is a miskolci cégek kezdeményezésére alakult ez ki – tájékoztatott Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere. Magyarországon a kormányzat ebben a ciklusban kiemelt jelentőséget kíván az innovációnak és a technológiának biztosítani.

Az utóbbi években az Európai Unió is kiemelt szerepet szán az űriparnak. Az országok közötti éles versenyben pedig az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint a magyar űrtevékenységet összefogottabban kell képviselni.

Ez a kétnapos rendezvény most kifejezetten egy pár olyan űripari cégnek a bemutatkozására ad lehetőséget, akiknek már komoly eredményei vannak a területen, de a kormány célja az, hogy a nemzeti stratégiának a mihamarabbi megalkotásával az egész ország számára mutasson irányt – mondta el a konferencián Ferencz Orsolya miniszteri biztos. A konferencia a stratégiai irányok kijelölésére szolgál. A HUNSPACE hazánk űriparban betöltött szerepét nemzetközi nagyprojektek elnyerésével növelné.