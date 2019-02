Magyarellenes uszítás miatt emeltek panaszt egy román nacionalista blogger ellen

Magyarellenes uszítás, gyűlöletkeltés és bűncselekményre való felbujtás vádjával bűnügyi panaszt emelt a Magyar Polgári Párt a székelyföldi magyar jelképeket és önkormányzatokat támadó román nacionalista blogger, Dan Tanasa ellen. A beadványt Mezei János elnök ma délelőtt nyújtotta be a gyergyószentmiklósi ügyészségre, amelyet iktattak is. A magyarellenességéről ismert Tanasa eddig több tucat székelyföldi közintézményt jelentett fel a bíróságon azért, mert kitették a székely jelképeket vagy magyar feliratokat is használtak.

„Megengedhetetlen, hogy a 21. században Romániában, egy európai uniós országban egy ember éket verjen a magyar és a román közösség közé. Az a lehetőség, amit ő teremt, nem hosszú távú és nem eredményezi azt a közös együttélést és együttlétet, amit mindannyian szeretnénk” – mondta Mezei János.