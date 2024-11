Magyaréknál nincs hírértéke egy Magyar-botránynak sem

A lap emlékeztetett , Magyar Márton, a Tisza Pártot vezető Magyar Péter öccse még októberben jelentette be, hogy online lapot indít. A Kontroll.hu-ról akkor még azt közölte, hogy a Tisza Párttól független lesz. Kérdés, hogy Magyar Márton vajon mit ért függetlenség alatt, mert hiába volt hangos a jobboldali és a baloldali sajtó is Magyar Péter viselt dolgaitól, a Kontroll.hu-n valamiért egyiket sem tartották fontosnak. A Tisza Párt elnökéről kizárólag olyan cikkeket olvashatunk, amelyek burkoltan, de Magyar Péter védelmére kelnek.

