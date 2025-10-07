Keresés

Magyarázkodásba kezdett Puzsér Róbert + videó

2025. október 07., kedd 15:00 | HírTV

A felvételt közzétevő portál szerint a publicista kábítószert fogyaszthatott.

  • Magyarázkodásba kezdett Puzsér Róbert + videó

A Magyarságért nevű Facebook-oldal hozta nyilvánosságra vasárnap este ezt a felvételt, amelyen Puzsér Róbert látható. A portál azt írja: a vasárnapi tüntetést szervező publicista a kávézója mögötti parkolóban kábítószert fogyaszthatott. Puzsér kedden tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna a napvilágra került felvételen, majd válaszadás közben utalt arra is, hogy a kokaint nem így szokás elfogyasztani. 

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

