Magyar zsenik taroltak a világversenyen: Öt éremmel ragyogtunk a Csillagászati Diákolimpián

2025. augusztus 26., kedd 18:30 | MTI

Büszkeségre fel! Magyar diákok lenyűgözték a világot a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián: két arany, egy ezüst és két bronz Mumbairól! Elekes Dorottya még a legjobb női versenyző díját is elhozta. Kattints, és ismerd meg a jövő csillagait!

  • Magyar zsenik taroltak a világversenyen: Öt éremmel ragyogtunk a Csillagászati Diákolimpián

A 63 ország 288 versenyzőjét felvonultató rangos diákolimpiáról mind az öt magyar versenyző éremmel tért haza, két aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szereztek - közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kedden az MTI-vel.

A nemzetközi megmérettetésen Elekes Dorottya, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja, és Dobák Bálint, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója aranyérmet nyertek, míg Elekes Panni szintén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumból ezüstérmet, Zádori Gellért, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja és Bartucz Eszter Bianka, a budapesti Eötvös József Gimnáziumból pedig bronzérmet szerzett. Elekes Dorottya emellett elnyerte a teljes nemzetközi mezőny legjobb női versenyzőjének járó díját is.

A versenyzőknek több egyéni fordulóban kellett bizonyítaniuk tudásukat, elméleti, távcsöves észlelési, papíralapú észlelési, adatfeldolgozási és planetáriumi feladatokat oldottak meg. Az egyéni versenyszámokon kívül csapatversenyen is részt vettek, így a csapatban való együttműködési képességeiket is bemutathatták.

A nemzetközi megmérettetést hónapokon át tartó felkészítő munka és az Athletica Galactica Kárpát-medencei Csillagászati és Asztrofizikai Verseny válogatója előzte meg.

A csapatot Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa, valamint Takács Dóra és Varga Vázsony, a Université de Geneve hallgatói, egykori diákolimpikonok kísérték szakértőként.

A következő diákolimpiát 2026-ban Vietnámban rendezik meg. A 2025/26-os tanév válogatóversenyeire a nevezés hamarosan indul, részletek az Athletica Galactica honlapján.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Komment - Adóemeléssel indítana a Tisza Párt + videó

 Háromkulcsos adórendszert vezetne be a Tisza Párt kormányra kerülése esetén - erről árulkodik egy, az Index birtokába került belső dokumentum. Terveik szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is a 22 százalékos adósávba esne.

