Magyar tudósok álltak ki az oktatási reformokért

5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 KORRUPCIÓINFO MANDÁTUM NÉLKÜL? VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS KORÁBBI TÁRSELNÖK, LMP 6.40 KORDONT BONT A JOBBIK VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 7.45 TÁMADNAK A KULLANCSOK VENDÉG: LAKOS ANDRÁS INFEKTOLÓGUS 8.30 A PERONON: HOMONNAY GERGELY SZERVEZÕ, "MI VAGYUNK A TÖBBSÉG" - TÜNTETÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A SÁNDOR-PALOTÁBAN FELKÉRTE AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁRA ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕT. ORBÁN VIKTOR: AZ ÚJABB KÉTHARMADDAL A HÁROM HARMADOT AKAROM SZOLGÁLNI A KÖVETKEZÕ CIKLUSBAN. ELKEZDÕDTEK A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉHEZ IDÕZÍTETT KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK. DK: VÁLASZTÁSI CSALÁST FEDEZETT AZ NVB, MERT A KÚRIA KIMONDTA, HOGY EGY KAMUPÁRTHOZ ÍRTÁK BE A DK LISTÁS SZAVAZATAIT ÚJPESTEN. ELISMERTE A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, HOGY ADMINISZTRATÍV HIBÁK VOLTAK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSKOR. A JOBBIK A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁT JAVASOLJA A PARLAMENTNEK. DÚRÓ DÓRA: BÁRMI TÖRTÉNIK, A JOBBIK A NÉPPÁRTI ÚTON MARAD. LEVÉLBEN KÖSZÖNI MEG A VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTELT AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. HATÁROZOTT VÁLTOZÁSOKAT SÜRGET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AMELY ÉLESEN BÍRÁLTA A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJÁT. LETETTE AZ ELNÖKI HIVATALI ESKÜT VLAGYIMIR PUTYIN MOSZKVÁBAN. ISMÉT DMITRIJ MEDVEGYEVET JELÖLTE AZ OROSZ KORMÁNY ÉLÉRE VLAGYIMIR PUTYIN. SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁT JAVASOLJA AZ OLASZ ÁLLAMFÕ, MERT A KORMÁNYALAKÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK NEM HOZTAK EREDMÉNYT. LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK KÉT LÉGICSAPÁSBAN, AMIT VÉLHETÕLEG AZ ARAB KOALÍCIÓ MÉRT A SÍITA LÁZADÓKRA A JEMENI FÕVÁROSBAN. KISZABADÍTOTTÁK A NIGÉRIAI BOKO HARAM TERRORSZERVEZET TÖBB MINT EZER FOGLYÁT. 82 EMBER MEGSÉRÜLT EGY 5,1-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN IRÁN DÉLNYUGATI RÉSZÉN. IZRAELI MINISZTER: A VÉRÉVEL FOG FIZETNI A SZÍRIAI ELNÖK, HA HAGYJA, HOGY AZ IRÁNI KATONÁK SZÍRIA TERÜLETÉRÕL TÁMADJÁK MEG IZRAELT. HAWAII: A KILAUEA VULKÁN EDDIG MINTEGY 30 HÁZAT PUSZTÍTOTT EL ÉS CSAKNEM 2000 EMBERT KÉNYSZERÍTETT OTTHONA ELHAGYÁSÁRA. 214 EMBER KERÜLT KÓRHÁZBA KAMBODZSÁBAN, MERT SZENNYEZETT VIZET ITTAK. SEGÉLYCSOMAGOT HOZOTT LÉTRE A VATIKÁN A VENEZUELAI MENEKÜLTEKNEK. HOSSZÚ KATINKA JÚNIUSBAN VISSZATÉR A VERSENYZÉSHEZ, ÉS A GLASGOW-I ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGON IS INDUL. ÚJABB FERTÕZÖTT VADDISZNÓT TALÁLTAK HEVES MEGYÉBEN, ÁPRILIS 21. ÓTA ÖSSZESEN ÖT TETEMNÉL MUTATTAK KI AFRIKAI SERTÉSPESTIST. KISTEHERAUTÓ GÁZOLT EL EGY GYALOGOST A KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELÕHELYEN, MAJD EGY OTT PARKOLÓ AUTÓNAK ÜTKÖZÖTT A BUDAKALÁSZI HÉV-MEGÁLLÓNÁL. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT BALATONVILÁGOSNÁL, A 71-ES FÕÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE MIATT LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET ÉS KÖRNYÉKÉT, VÁLTOZIK A METRÓ, A VILLAMOS, ÉS A TROLIBUSZOK MENETRENDJE IS. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.